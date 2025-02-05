Deprem Bölgesine 51,1 Milyar Lira Ulaştırma Yatırımı

51,1 Milyar Liralık Yatırım Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapısını iyileştirmek amacıyla toplam 51,1 milyar lira harcama yaptıklarını duyurdu. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Hasar Tespiti ve Altyapı Çalışmaları

Uraloğlu, depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını belirterek, "Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 39,5 milyar lira yatırımla 11,6 milyar lira cari olmak üzere toplam harcama gerçekleştirdik" dedi. 68 bin 550 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde bulunduğunu ve yalnızca 184 kilometre uzunluğundaki kısımda hasar yaşandığını ifade etti.

Çalışmalara Hızla Devam Edildi

Uraloğlu, "Depremin hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile 4 bin 865 personel ve 3 bin 284 makine ile çalışmalara başladık. Şehir içi trafiğin sağlanması ve arama kurtarma amaçlı yoğun çabalar ortaya koyduk" dedi. Ayrıca, bölgedeki kalıcı konutların bağlantı ve imar yollarının inşasına da devam ettiğini vurguladı.

Tren Seferleri ve Taşımacılık Destekleri

Bölgeye 450 tren seferi ile toplam 77 bin 974 yolcuyu taşıdıklarını belirten Uraloğlu, 64 yolcu vagonu ile 4 bin 767 kişinin konaklamasını sağladıklarını ifade etti. Uraloğlu, demir yollarında da hızla yapım onarım çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, 1060 kilometrelik hattaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Hava ve Deniz Taşımacılığındaki İnisiyatifler

Bakan Uraloğlu, havalimanlarında 27 bin 623 iç hat ve 2 bin 978 dış hat uçuşuyla toplam 3 milyon 57 bin 804 yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi. 22 bin 466 ton insani yardım malzemesinin deprem bölgesine ulaştırıldığını da ekledi.

Yardım ve İletişim Altyapısı

Afetin ilk anından itibaren, iletişim altyapısının güçlendirilmesi için mobil baz istasyonları ve jeneratörlerin bölgeye gönderildiğini aktaran Uraloğlu, çeşitli yardım malzemeleri ve buzdolaplarıyla birlikte insani yardımların sürekle bölgeye ulaştığını belirtti. Ayrıca, PTT aracılığıyla 1618 tırla yardımların bölgeye sevk edildiğini de duyurdu.