Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan deprem bölgesine özel iki büyük destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımcıları hedefleyen iki kapsamlı destek paketini hayata geçirdi. Cazibe Merkezleri Programı ile özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen iller başta olmak üzere görece az gelişmiş bölgelerin canlandırılması amaçlanıyor. Diğer paket ise stratejik ve teknoloji odaklı projelere milyarlarca lira finansman sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK).

Cazibe Merkezleri Programı: Deprem bölgesi ve doğu illerine öncelik

Hükümet, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak için Cazibe Merkezleri Programı kapsamını genişletti. Program, özellikle imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve organize sanayi bölgelerinde en az 2 milyon TL yatırımı bulunan işletmeleri hedefliyor. Programın en dikkat çeken yönü; Adıyaman, Malatya, Kilis ve 6 Şubat 2023 depremlerinden ağır etkilenen diğer illerdeki yatırımların da kapsama alınmasıdır.

Programdan sadece imalat sanayii yatırımcıları değil; en az 200 kişilik istihdam oluşturacak çağrı merkezleri ile en az 5.000 metrekare beyaz alana sahip TIER-3 veya üstü seviyede veri merkezi kuracak teknoloji şirketleri de faydalanabiliyor. Adıyaman'dan Van'a, Erzurum'dan Mardin'e kadar toplam 25 il program kapsamında değerlendirilecek.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenen projeler, Türkiye'nin en avantajlı yatırım teşviklerinden olan 6. Bölge desteklerinden yararlanacak. Makine ve teçhizat alımlarında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanırken, Kurumlar vergisi yatırımın belirli bir oranına ulaşana kadar indirimli uygulanacak. Ayrıca işveren ve işçi payı sigorta primleri devlet tarafından karşılanarak istihdam maliyetleri azaltılacak; yatırım kredilerinin faiz veya kâr payının önemli bir kısmı devlet tarafından desteklenecek.

Başvurular, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden online yapılabilecek.

Yüzde 15 Faizle Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde kurulan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK), Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki atılımını güçlendirmeyi hedefliyor. Program yüksek katma değerli, stratejik öneme sahip ve asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlara odaklanıyor.

Program değerlendirmesinde projenin teknolojik seviyesi ve stratejik önemi Teknoloji/Strateji Puanı (TSP) ile ölçülecek. Bakanlık değerlendirmesi sonucunda TSP puanı 70 ve üzeri olan projeler kredi imkanından yararlanmak üzere bankalara başvurabilecek. YTAK kapsamında bir firma, yatırım tutarının en fazla %70'ine kadar ve 5 milyar TL'yi aşmamak üzere kredi kullanabiliyor. Kredinin vadesi ise 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 10 yıla kadar uzayabiliyor.

Her iki paket de özellikle depremden etkilenen bölgeler ve stratejik teknoloji projeleri için önemli finansman ve teşvik avantajları sunuyor; yatırımcılar koşulları ve başvuru süreçlerini E-TUYS üzerinden takip edebilir.