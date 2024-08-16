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Deprem Güçlendirme Çağrısı: Riskli Konutlar İçin Acil Adımlar

Uzmanlar, depreme karşı riskli olarak belirlenen 6 milyon konutun güçlendirilmesi ve dönüşümü için acil çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:22
Deprem Güçlendirme Çağrısı: Riskli Konutlar İçin Acil Adımlar

Riskli Konutlar İçin Acil Çözüm Önerileri

Uzmanlar, depreme dayanıklı olmayan 6 milyonu aşkın konutun güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Geçmişte yaşanan depremlerden ders alınması, felaketlerle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası elde edilen verilere göre, ülke genelindeki konutların durumu halen kaygı verici boyutlar taşıyor.

Güçlendirme İhtiyacı Giderek Artıyor

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, deprem riski taşıyan 6 milyon konuttan 5 milyonunun güçlendirme ile korunabileceğini ifade etti. İstanbul’un riskli binalarından 600 bininin derhal güçlendirilmesi gerektiğini belirten Türkkan, "Bu binalar için ilk adımı atmalıyız. Felaketlerin önüne geçmenin yolu bu yapıların dönüşümünden geçiyor" dedi.

Doğru Bilinç ve Eğitim Şart

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, depremlerin acı sonuçlarının, yapı güvenliği konusundaki eksiklikleri gözler önüne serdiğini anlattı. "Mevcut yapıların hızla yenilenmesi ve toplumda deprem bilincinin artırılması gerekiyor" diyen Çekici, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kentsel dönüşüm hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Yeşil Dönüşüm İhtiyacına Vurgu

AYİDER Başkanı Hakan Şişik, kentsel dönüşüm süreci ile birlikte çevre dostu yapılara geçişin de sağlanması gerektiğini belirtti. "Yeşil binalar ile enerji tasarrufu yapılırken, iklim kriziyle mücadelede de önemli adımlar atılabilir" diyerek çevreye duyarlı dönüşüm sürecinin kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Daha güvenli bir çevre ve deprem açısından dayanıklı yapılar için bir an önce harekete geçilmesi elzem. Uzmanların uyarılarına kulak vermek, geleceğimizi korumak adına kritik bir adım olacaktır.

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