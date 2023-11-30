Deprem Konutlarında Sona Doğru Yaklaşılıyor! 7 Gün 24 Saat Çalışmalar Sürüyor Teslim Tarihi Yaklaşıyor!

Büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi sonrası can kayıpları ve maddi hasara yaşandığı Adana'da depremzedelere özel kalıcı konutlar için TOKİ hummalı bir çalışma başlamıştı. Konutların teslim edilmesi için artık sona yaklaşılıyor. Konut inşaatında çalışan işçiler teslim tarihine yetişmesi için 7 gün 24 saat çalışmayı sürdürüyor. Şehir genelinde 2 bin 500 konutun yanı sıra 701 köy evi yapılması hedefleniyor. Merkez Sarıçam ilçelerinde mart ayında başlanan projede çalışmalar aralıksız devam diyor. Şu ana kadar proje adına 9 blok bina tamamlandı kalanların ise çalışmaları hız kesmeden sürüyor.





İlk etapta Ocak 2024 itibari ile kentin genelinde bin konutun sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda işçilerin konutların teslim tarihine yetişmesi için 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Projede yer alan plana göre, 2+1 daire brüt 110 net 80 metrekare olacak. Bunun yanı sıra 3+1 dairelerde brüt 150 net 127 metrekare şeklinde çalışmalar yürütülüyor. Öte yandan inşaatta kullanılan malzemelerin tamamen yerli olduğunun da altı çiziliyor.





Ocak Ayında Bin Konut Hazır Olacak

Konut projesini yakın takibe alan Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ilk evlerin Ocak ayında teslim edileceğini belirtiyor. Karslıoğlu, "Bin konut projesini Ocak ayında teslim edeceğiz Adana genelinde. Önümüzdeki günlerde 8 bin konut ihale süreci var. Uzun bir süreç. Ancak işçilerimiz gece gündüz depremin yaralarını silmek için cansiparane çalışıyor. Herkes bunun bilincinde” şeklinde konuştu."

TOKİ'nin bu kadar kısa sürede ve teknik kapasiteli bina yapmasına dikkat çeken Karslıoğlu, TOKİ'nin bu çalışma ile dünya literatürüne girdiğini belirtti.





Adıyaman'da Son Düzenlemeler Gerçekleştiriliyor

Adana'nın yanı sıra Adıyaman'da da devam eden deprem konutu projesinde ise daha fazla ilerleme olduğu görülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde ilerleyen projede halihazırda 41 bin 324 konut inşaatı devam ediyor. Kent merkezi Örenli Mahallesinde 3 bin 34 konut projede yer alırken İndere Bölgesi'nde ise 16 bin 433 konut yapımı devam ediyor.

Adıyaman'daki konutların ince işçiliğinin dahi bittiğini belirten Adıyaman Valisi Osman Varol son dokunuşların yapıldığını söyledi. Varol açıklamasında, "Vali Osman Varol, “Adıyaman genelinde 41 bin 324 tane kalıcı deprem konutları inşa ediliyor. Bu sayı zaman içerisinde ihtiyaca göre güncellenecek. Şehir merkezimizde konutların yapıldığı 2 toplu alanımız var. Birisi Örenli alanı, diğeri de İndere alanıdır. İndere’de 16 bin 433 konut, Örenli’de ise 3 bin 34 konutun inşaatı devam ediyor. Ayrıca Atatürk Bulvarı üzerine Bakanlığımızın kentsel tasarım anlamında rezerv alanında yaptığı ciddi sayıda konutumuz var. Yine daha öncesinden kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgelerde hem zarar gören konutların yerine hem de dönüşüm ile birlikte yapılan konutlarımız var." dedi.

İnşaatların sorunsuz devam ettiğini belirten Varol, konutların en hızlı şekilde tamamlanması ve teslim adımına geçilmesini hedeflediklerini ifade etti. Özellikle Örenli Mahallesi'nde bulunan birçok konutun dış cephe boyalarının da yapıldığının altını çizerken teslimi öncesi son rötuş adımına geçildiğini belirtti.