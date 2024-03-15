Deprem uzmanı uyarıyor: Türkiye'de beklenen depremlere hazırlıklı olalım!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de beklenen olası depremlere dikkat çekerek, 1990'lı yılların başında 150 olan fay sayısının şu anda 500'ün üzerine çıktığını belirtti.

Ersoy, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yeni fay haritasının güncellendiğini ve bu haritaya göre fay sayısının arttığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de 500'e yakın fay hattının olduğunu ve hangisinin ne zaman kırılacağını bilmediklerini söylediğini hatırlattı.

Türkiye'de mevcut fay hatlarının gelecekte yeni depremlere neden olabileceğini vurgulayan Ersoy, özellikle İstanbul'da beklenen bir depreme dikkat çekti. İstanbul'da Marmara Denizi çevresinde 7'den büyük bir depremin beklenmesi gerektiğini belirten Ersoy, bu durumun ekonomik ve can kayıpları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak yapılması gerekenleri sıralayan Ersoy, hızla yıkılacak binaların güçlendirilmesi veya yeniden yapılması için kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşümün, binaları yenileme projesi olmadığını, aslında depreme karşı binaları güçlendirme projesi olduğunu söyledi. Vatandaşlarla müteahhitler arasında devletin hakemlik görevi yapması gerektiğini vurguladı.