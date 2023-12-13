Depremde anne ve 3 çocuğu için mezar olan bina ruhsatsız çıktı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Hüsni B'nin 2011 yılında tek katlı ve ruhsatsız olarak satın aldığı binaya, daha sonra mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak 3 kat daha eklediği belirtildi. İddianamede, binanın herhangi bir mimari, statik, elektrik ve tesisat projesinin bulunmadığı, binaya ait statik rapor ve zemin etüt raporunun da olmadığı kaydedildi.

Depremde yıkılan ve 4 kişinin ölümüne neden olan binanın ruhsatsız ve projesiz olduğunu gösteren bir bilirkişi raporu. Raporda, binanın tek katlı olarak satın alındığı, sonra kaçak olarak 3 kat daha eklendiği, binanın inşasının yönetmeliklere ve bilimsel standartlara uygun olmadığı belirtiliyor.

Yapının Kaçak İnşa Edildiğinin Farkındaydım

Depremde yıkılan ve 4 kişinin ölümüne neden olan binanın sahibinin iddianamedeki ifadesi. Sanık, binayı ruhsatsız olarak satın aldığını, sonra kaçak olarak 3 kat daha eklediğini, depremi öngöremediğini, pişman olduğunu ve tazminat ödemeye hazır olduğunu ifade etti.



Müteahhit Hayatını Kaybetti, Belediye Görevlileri Hakkında Soruşturma Sürüyor

Mustafa El Abse, ifadesinde, binanın zemin katında kiracı olarak ikamet ettiklerini ve deprem anında bir kızını alarak güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardıklarını dile getirdi. El Abse, deprem sırasında binanın zemin katının çöktüğünü ve maalesef eşi ile üç çocuğunun bu enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

İddianameye göre, binanın depremde çökmesine dair tali kusurlu oldukları ifade edilen belediye yapı kontrol birimi elemanları ve diğer ilgili görevlilere karşı yapılan soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.