Depremde Hayatını Kaybeden AA Muhabiri Burak Milli Anıldı

Kahramanmaraş Depreminin Kurbanı: Burak Milli

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. Bu acı felakette hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli, İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucunda eşi ve bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

Mezarı Başında Anma Töreni

Burak Milli'nin mezarı başında düzenlenen anma törenine, ailesi, yakın arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Törende, Milli'nin yaşamına ve mesleki başarılarına dair anekdotlar paylaşıldı. Katılımcılar, Burak'ın yakınlarını kaybetmiş olmanın acısını paylaşarak, depremin yarattığı travmanın ne denli derin olduğunu vurguladı.

Burak Milli, çalıştığı Anadolu Ajansı'ndaki özverili çalışmaları ve halkla olan sıcak ilişkisi ile tanınıyordu. Onun anısına düzenlenen bu etkinlik, depremin yol açtığı kayıpların unutulmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı. Anne Ayşe Fatma Gözüküçük, kız kardeşi Deniz Güngör, Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı. Anne Ayşe Fatma Gözüküçük, kız kardeşi Deniz Güngör, Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.