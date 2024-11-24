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Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin Hayali Kardeşiyle Gerçekleşiyor

Hatay'da depremde ölen Esra öğretmenin anaokulu, kardeşi Yağmur Kimyonok tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:17
Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin Hayali Kardeşiyle Gerçekleşiyor

Esra Şahutoğlu'nun Anaokulu Kardeşi ile Hayat Buluyor

Hatay'da yaşanan depremde eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Şahutoğlu'nun kurduğu anaokulu, şimdi meslektaşı ve kız kardeşi Yağmur Kimyonok tarafından yönetiliyor. 2 yıl önce Samandağ ilçesinde Arı Kovanı Anaokulunu açan Esra öğretmen, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi eşi Lider Şahutoğlu'nun desteğini almıştı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremde çiftin yanı sıra 5 yaşındaki Asil ve 10 aylık Cevher de hayatını kaybetti. Ablasının yarım bıraktığı anaokulunun kapanmaması için İngilizce öğretmeni Yağmur Kimyonok, özel eğitim kurumundaki görevini bırakıp anaokulunun müdürlüğünü üstlendi.

Büyüyen Öğrenci Ailesi

Kimyonok, ablasının arkadaşlarıyla birlikte 7 kişilik öğretmen kadrosu ile birlikte 50 öğrenciyi geleceğe hazırlamak için çalışıyor. Anaokulunun sağlam kalması sayesinde bir süre depremzedelere sığınak olduğunu söyleyen Kimyonok, "Okulun eğitime devam etmesini isteyen öğrencilerimiz ve velilerimiz bizi teşvik etti. Eğitimcilerle okulu tekrar açtık. Burası bize şifa merkezi gibi oldu," dedi.

Kimyonok, depremin ardından kente hizmet etmenin kendisine iyi geldiğini belirtirken, ablasının yarım kalan hayalini yaşatmanın verdiği gururu dile getirdi. "Şu anda okulumuz, ablamın hayallerinin ötesinde bir yerde. Bizi izliyorsa çok duygulanıyordur çünkü bence o da bu kadarını beklemiyordu," ifadelerini kullandı.

Bir Ailenin Emekleriyle Sürdürülen Hayat

Esra Şahutoğlu'nun kayınvalidesi Mine Şahutoğlu, gelininin ve oğlunun hayalindeki anaokulunun faaliyette olmasının yüreğini rahatlattığını vurguladı. Aile, Esra öğretmenin mirasına sahip çıkarak, bu zorlu süreçte eğitime katkı sunmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'da depremde eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Şahutoğlu'nun açtığı...

Hatay'da depremde eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Şahutoğlu'nun açtığı anaokulu, meslektaşı kız kardeşinin idaresinde öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Anaokulunun müdürlüğünü üstlenen Yağmur Kimyonok, ablasının arkadaşı olan 7 kişilik öğretmen kadrosuyla 50 öğrenci yetiştiriyor.

Hatay'da depremde eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Şahutoğlu'nun açtığı...

Hatay'da depremde eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Şahutoğlu'nun açtığı anaokulu, meslektaşı kız kardeşinin idaresinde öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Anaokulunun müdürlüğünü üstlenen Yağmur Kimyonok, ablasının arkadaşı olan 7 kişilik öğretmen kadrosuyla 50 öğrenci yetiştiriyor.

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