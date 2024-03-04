Depremde yıkılan bina davasında flaş gelişme! Eski Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonucu çöken bir binayla ilgili olarak suçlanan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, itiraz üzerine çıkarılan yakalama kararı sonrası adalete teslim oldu.





Tarsus Adliyesi’ne teslim olan eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, SEGBİS aracılığıyla 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlandı. Kavak, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, eldeki delilleri değerlendirerek Kavak’ın tutuklanmasına hükmetti.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonucu çöken ve 38 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı ile ilgili olarak, aralarında Ökkeş Kavak’ın da bulunduğu 9 sanığa karşı dava açıldı. Bu sanıklardan 3’ü tutuklu bulunuyor ve her biri için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.





Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevinden alınmıştı. Bu olay, Türkiye’nin deprem gerçeği ve yapı güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme getirdi.