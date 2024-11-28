Depremde Yıkılan Evliyaoğlu Camisi, Cemaat İmece Usulüyle Yeniden İnşa Edildi

Malatya'daki Evliyaoğlu Camisi Yeniden Hayata Dönüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yıkılan Evliyaoğlu Camisi, cemaatin gönüllülük esasına dayalı çabalarıyla yeniden inşa ediliyor. Bu anlamlı projeye hayırseverlerden alınan malzeme desteği ve sağlık durumları elverişli olan mahallelilerin iş gücü katkıları öne çıkıyor.

Cemaatin Dayanışması ile İnşaat Devam Ediyor

1991 yılında 23. dönem Malatya Milletvekili Lütfi Evliyaoğlu'nun bağışladığı arsada inşa edilen cami, yıllar boyunca binlerce Müslümanın ibadetine kapı açtı. Ancak, deprem felaketi sonucunda yerle bir oldu. Mikail Esmeray, mahalleli ile birlikte başlattıkları yardım kampanyasının ardından inşaat sürecini hızlandırdı. Sosyal medya desteğiyle hayırseverlere ulaştıklarını anlatan Esmeray, "Başlangıçta sadece 20 bin lira paramız vardı. Önemli bir maliyet gerekiyordu fakat şu an için camimizin iç ve dış boyası bitti, pencerelerimiz takıldı," dedi.

İmece Usulüyle Gerçekleştirilen Çalışmalar

Deprem sonrası çadırda ibadet eden cemaati, sıcak bir ortamda yeniden bir araya getirmek için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Esmeray, inşaatta tüm mahallelinin katkıda bulunduğunu vurguladı: "Demir ustalığına, kalıp işçiliğine hiçbir ücret ödemedik. Bahçelerdeki odunları kullanarak inşaatı yaptık," dedi.

Mahallelinin Destekleri ve Projenin Süresi

Hasan Hüseyin Elmas gibi mahalleli bireyler, işçilikleri üstlenmeleri sayesinde projenin başarıyla ilerlediğini belirtti. Bu dayanışma, caminin 2 milyon 500 bin lira gibi bir bütçeyle tamamlanmasını sağladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da maddi destek sunarak sürece katkı sağladı.

İnşaat sürecinde herkesin destek olduğunu ifade eden Fehmi Karabulut, "Elinden iş gelmeyen, traktörünü gönderdi. Herkes elinden gelen yardımı yaptı," dedi.

Bu başarı hikayesi, cemaatin inancını, dayanışmasını ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Yıl sonuna kadar caminin açılışı için tüm hazırlıklar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya'daki Evliyaoğlu Camisi, hayırseverlerin malzeme desteği ve cemaatin gönüllü işçiliğiyle yeniden inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlanan, boya işlerine geçilen caminin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya'daki Evliyaoğlu Camisi, hayırseverlerin malzeme desteği ve cemaatin gönüllü işçiliğiyle yeniden inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlanan, boya işlerine geçilen caminin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.