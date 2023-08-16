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Depremden etkilenen illerdeki 50 bin kişilik TYP süresine ek 9 ay daha verildi!

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Depremden etkilenen illerdeki 50 bin kişilik TYP süresine ek 9 ay daha verildi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda deprem bölgesinde bulunan illerde kamu hizmetlerinin devamını sağlamak adına sunulan 50 bin kişilik TYP süresinin 9 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yer alan ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Program, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa bölgelerini kapsıyor.

Depremden etkilenen illerdeki 50 bin kişilik TYP süresine ek 9 ay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinin yaralarını sarmaya ve vatandaşların yanına olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, mesajında, "Depremden etkilenen illerdeki kamu hizmetini devamlılığının sağlanması adına 50 bin kişilik Toplum Yardımı programının süresini 9 ay uzatıyoruz. İhtiyaç duyduklarında vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Toplum Yararına Programlar nelerdir?

Afet, salgın hastalık, kriz gibi zorlayıcı sebeplerle işini kaybedenlerin çalışma alışkanlıklarını ve alışkanlıklarını korumaya yönelik Topluluk Yardımları programları tasarlanır.

Program çerçevesinde İŞKUR ve kamu kurumları işbirliği ile işsizlere geçici olarak gelir desteği sağlanmaktadır.

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