Depremden Etkilenen Öğrencilere Destek: 5 ilde 40 bin Öğrenciye Eğitim Desteği Verilecek

Depremden etkilenen 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği verileceği duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri ile depremden etkilenen Gaziantep ve 4 ilde öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verileceği duyuruldu.

Depremden Etkilenen Öğrencilere Destek: 5 ilde 40 bin Öğrenciye Eğitim Desteği Verilecek
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan görüşmeler neticesinde 2023-2024 eğitim yılında Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş için öğrencilere eğitim desteği sağlanacağı kararı verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri ile 40 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanacağı duyuruldu. 

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Yapılan tebliğe göre belirtilen il ve ilçelerde okul öncesi 4 bin öğrenciye 12 bin 800 lira yardım yapılacak. İlkokulda okuyan 10 bin öğrenciye 15 bin 400 lira, ortaokul etiğimi görecek 10 bin öğrenci için 18 bin lira ve 16 bin lise öğrencisine ise 18 bin lira destek sağlanacağı belirtildi. Bu şekilde toplamda 40 bin öğrenci destekten yararlanabilecek.

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Destek Alabilecekler İçin Kılavuz Yayınlanacak

Destek almaya hak kazanacaklar için il bazlı olarak eğitim düzeyleri ve türleri, kaç öğrenci olacağı, okul seçimine dair kriterlere ilişkin ayrıntılar kılavuzda yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak bu kılavuzda tüm detaylar yer alacak. 

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