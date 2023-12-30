Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den değerlendirme: Hatay'da yaşanan sarsıntının detayları

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabahın erken saatlerinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 8,94 kilometre altında gerçekleşti. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin Amanos Fay Zonu'nda meydana geldiğini ve endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde meydana gelen depremler hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, deprem riski taşıyan bölgeleri ve alınması gereken önlemleri anlattı. Görür, Marmara'da 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem beklediğini, Kayseri ve Sivas'ta da faylarda hareketlenme olabileceğini söyledi.

Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 6 Şubat'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin bir artçısı olarak kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin Amanos Fay Zonu'nda daha önce kırılmamış bir bölgede gerçekleştiğini ve korkulacak bir durum olmadığını belirtti.