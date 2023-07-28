Depremin rotası İzmir'e çevrildi: 7 büyüklüğünde bekleniyor

İzmir Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kemalpaşa Fayı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, endişe verici bilgiler paylaştı. Fayın İzmir'deki 17 diri faydan biri olduğunu belirten Prof. Sözbilir, fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği uyarısında bulundu.

Prof. Sözbilir, yaptığı açıklamada Kemalpaşa Fayı'nın büyüklüğü ve etkisi hakkında detaylı çalışmalar yürütüldüğünü ve elde edilen sonuçları 2024 yılında kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Kemalpaşa Fayı'nın potansiyel riskine dikkat çeken Prof. Sözbilir, deprem kuşağında bulunan İzmir için bu tür uyarıların öneminin altını çizdi.Kemalpaşa Fayı'nın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği düşünülmesi, bölgedeki deprem riskinin hatırlatılmasına neden oldu. İzmir'in deprem açısından hassas bir bölge olduğu ve alınması gereken önlemlerin önemi bir kez daha vurgulandı. Uzmanlar, deprem riski taşıyan bölgelerde sürekli olarak yapılaşma ve altyapı çalışmalarının gözden geçirilmesi ve güvenliğin artırılması gerektiğini belirtiyor.

Kemalpaşa Fayı ile ilgili gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve açıklanacak sonuçlar, İzmir ve çevresinde yaşayan insanların deprem konusundaki bilinçlenmesi ve hazırlıklı olması için önemli bir referans olacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşların deprem riskine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları, deprem afetlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek adına hayati bir önem taşımaktadır.Bu açıklama, bölgedeki deprem riskini hatırlatırken, İzmir'de yaşayanları ve ilgilileri tedbirli olmaya çağırıyor. Deprem konusunda sürekli olarak dikkatli ve hazırlıklı olmak, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Yetkililerin bu uyarıları ciddiye alması ve gerekli önlemleri alması, olası bir depremde zararları en aza indirmek adına önemli bir adım olacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Kemalpaşa ilçesindeki 17 diri faydan biri olan Kemalpaşa Fayı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Akademisyenler, fay hattının izini ve sarsıntı potansiyelini araştırmak amacıyla İzmir Kemalpaşa'da belirlenen noktalarda hendek kazarak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve deprem üretme sıklıkları gibi önemli verilere ulaşmayı hedefliyor. Bu bilgiler, bölgedeki deprem riskini daha iyi anlamak ve önlem almak adına büyük önem taşıyor. Akademisyenlerin çalışmaları, deprem konusunda bilimsel verilere dayalı bilgi sağlamak ve toplumun depremle ilgili farkındalığını artırmak için değerli bir katkı sunuyor.





Cumhuriyet gazetesine verdiği açıklamalarda, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kemalpaşa Fayı ile ilgili elde ettikleri ilk bilgileri paylaştı. Kemalpaşa ilçesinin bu fayın üzerinde yer aldığını ve etki alanında geniş bir yerleşim alanının bulunduğunu belirten Prof. Sözbilir, fayın izlenebilir ve haritaya işlenebilir nitelikte olduğunu ve buna bağlı olarak önlem alınabileceğini ifade etti. Hendek çalışmalarında geçmişe ait 4 ayrı deprem tespit ettiklerini söyleyen Prof. Sözbilir, elde edecekleri sonuçların fayın yakın gelecekte deprem üretme potansiyelini ortaya koyacağını dile getirdi. 24 kilometre uzunluğundaki fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini tahmin ettiklerini belirten Sözbilir, fayın ortalama 2500 yılda bir deprem ürettiğini kabaca söyledi. Bu bilgilerin kesin tarihleme için örnekleme çalışmaları yapılarak belgeleneceğini vurguladı. Bu açıklamalar, bölgedeki deprem riskinin daha iyi anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması açısından önem taşıyor. Toplumun deprem konusundaki farkındalığını artırmak için bilimsel verilere dayalı çalışmaların önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Veri toplama çalışmasının 5-6 ay süren bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kemalpaşa Fayı ile ilgili sonuçları kamuoyuyla 2024 yılının başlarında paylaşabileceklerini ifade etti. Aynı konuda Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak da görüşlerini belirtti. Özkaymak, Kemalpaşa Fayı'nın aktif olduğuna dair izler gördüklerini söyledi.

Bölgede hızlı bir yapılaşma ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğunu vurgulayan Özkaymak, Kemalpaşa Fayı'nın gelecekte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Bu projeyle elde edilen verilerin, bölgede il afet riskini azaltma çalışmaları için önemli bir temel oluşturacağına dikkat çekti. Çalışmaların sonuçlarına göre fayın deprem üretme potansiyelinin yüksek çıkması durumunda, deprem riski açısından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Bu çalışmaların, bölgede yaşayan insanların güvenliği ve afet riskinin azaltılması için önemli bir adım olduğu vurgulandı.