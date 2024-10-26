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Depremzede Aile, Yeni Evlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ağırladı

Hatay'daki depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın sevinci içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek ailesini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:04
Depremzede Aile, Yeni Evlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ağırladı

Depremzede İpek Ailesinin Yeni Evi

Hatay'ın Gülderen Mahallesi'nde, TOKİ tarafından inşa edilen evlerine yerleşen Ahmet ve Ceylan İpek çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle unutulmaz bir anı yaşadı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören İpek ailesi, yeni evlerinin sevincini paylaştı.

Ahmet İpek'in Mutluluğu

Ahmet İpek (32), yeni evlerine yerleşmenin getirdiği mutluluğu dile getirerek, "Böyle bir evim olacağını beklemiyordum. Evimiz çok güzel, her şey son sistem yapılmış, mükemmel ötesi," ifadelerini kullandı.

Ceylan İpek'in Düşünceleri

Ceylan İpek (25) ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti karşısında çok heyecanlandıklarını belirtti. İpek, "Bize haber verdiler ama inanmadık, kapıda görünce çok şaşırdık. Çok beğendik, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş," diyerek duygularını aktardı.

Küçük Gizem İpek'in Sevinci

İpek ailesinin 12 yaşındaki kızı Gizem, Erdoğan'ı karşısında görünce sevinçten gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Erdoğan'a teşekkür eden Gizem, "Bizi çok mutlu etti, hayatımın en güzel gününü yaşadım. Hiç beklemiyordum gelmesini," diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da ziyaret ettiği İpek ailesi, yeni evlerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da ziyaret ettiği İpek ailesi, yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri ağır hasar alan Ahmet-Ceylan İpek çifti, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarındaki yeni evlerine yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da ziyaret ettiği İpek ailesi, yeni evlerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da ziyaret ettiği İpek ailesi, yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri ağır hasar alan Ahmet-Ceylan İpek çifti, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarındaki yeni evlerine yerleşti.

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