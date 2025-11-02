Depremzede Canan Göçmen Hatay'da 30 Sahipsiz Kediye Kucak Açtı

Afetten sonra sokak hayvanlarına sahip çıktı

ALİ KÜÇÜK - Depremlerden etkilenen Hatay'da iki çocuk annesi Canan Göçmen, çok sayıda sahipsiz kedinin bakımını üstlendi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Göçmen'in Odabaşı Mahallesi'ndeki evi ve eşinin işlettiği market yıkıldı. Afetin ardından yaklaşık 6 ay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Göçmen, daha sonra ailesiyle yeniden memleketine döndü.

Bir süre çadırda kaldıktan sonra kayınvalidesinin evine yerleşen Göçmen, yıkıntılar arasında görme engelli bir kedi buldu. Sahiplendiği ve Bayram ismini verdiği kediye bakım sağladı ve veteriner kontrollerini yaptırdı.

Engelli kedinin ardından, afet nedeniyle sahipsiz kalan diğer kedilere de düzenli olarak mama ve su desteği vermeye başladı. Eşinin tesisatçıda çalışmasının desteğiyle sahipsiz kedilerin beslenmesinden veteriner kontrollerine kadar her şeyiyle ilgileniyor.

Göçmen, sosyal medyadan çağrıda bulunduğu hayvanseverlerin katkısıyla çok sayıda sahipsiz kediye kucak açtı. Evinde ve bahçesinde düzenli olarak beslediği ve her birine isim verdiği yaklaşık 30 kedi bulunuyor; şu ana kadar düzenli olarak baktığı 10 kediyi sahiplendirdi.

Canan Göçmen AA muhabirine, desteğinin 6 Şubat'taki afetin ardından daha da arttığını anlattı: "Sahiplendirmeyi çok istiyorum çünkü gerçekten bir eve, sevgiye ve sevilmeye ihtiyaçları var."

Göçmen, kendi imkanlarının yanı sıra daha çok kediye yardımcı olabilmek amacıyla açtığı "canlarinmamasi" adlı sosyal medya hesabı üzerinden mama desteği çağrıları yaptığını söyledi.

Gücü ve imkanı yettiğince kedilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göçmen, sözlerine şöyle devam etti: "Ben olmasam bu kadar kedi ne olurdu diye düşünüyorum, yaralılar özellikle... Hayata döndürdüklerimizi gördüğümüz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki. Ben olduğum sürece onların yanında olmaya devam edeceğim. Cennet kapısı bana açılsın diye değil de ben onlara burada o cenneti yaşatmak için uğraşıyorum."

