Depremzede Çocuğun Darbuka Hayali Gerçekleşti

Hatay'da Depremzedeye Umut Işığı

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan bir depremzede çocuk, hayalini süsleyen darbukaya Valilik aracılığıyla kavuştu. Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında gerçekleşen bu anlamlı hediye, çocuğun yüzünde bir gülümseme yarattı.

Proje Kapsamında Anlamlı Buluşma

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'de Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Burada yapılan sohbetler, çocukların hayallerini öğrenmeyi sağladı.

Ahmet'in Hayali Gerçekleşti

Bu görüşme sırasında, 9 yaşındaki Ahmet Kazar'ın müziğe olan tutkusu ve darbuka hayali öğrenildi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, Defne ilçesinde gerçekleştirilen ev ziyaretinde Esra Masatlı, Ahmet'e bir darbuka hediye etti.

Mutluluk Dolu Anlar

Ahmet, ziyarette darbukasını çalıp şarkı söyleyerek mutluluğunu paylaştı. Bu etkinlik, sadece bir hediye değil, aynı zamanda çocuklara umut ve neşe getiren bir anı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan depremzede çocuk Ahmet Kazar (sağda), hayali olan darbukaya Valilik aracılığıyla kavuştu. "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" çerçevesinde geçekleştirilen ev ziyaretinde, Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı (solda) depremzede çocuğa darbuka hediye etti.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan depremzede çocuk Ahmet Kazar (sağda), hayali olan darbukaya Valilik aracılığıyla kavuştu. "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" çerçevesinde geçekleştirilen ev ziyaretinde, Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı (solda) depremzede çocuğa darbuka hediye etti.