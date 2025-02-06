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Depremzede Çocukların Ailelerine Ulaşma Süreci: 1912 Çocuktan 1879'u Teslim Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat depreminde ailelerinden ayrı düşen 1912 çocuktan 1879'unu tekrar ailelerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:56
Depremzede Çocukların Ailelerine Ulaşma Süreci: 1912 Çocuktan 1879'u Teslim Edildi

Depremzede Çocukların Ailelerine Ulaşma Süreci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ailesinden ayrı düşen 1912 çocuktan 1879'unu ailelerine veya yakınlarına ulaştırdığını açıkladı. Bu önemli gelişme, afet yönetimi sürecinde çocukların korunması adına atılan adımları gözler önüne seriyor.

Çocukların Durumu ve Hizmetler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sırasında ailelerinden ayrılan çocukların durumu ile ilgili güncel bilgilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Afet Yönetim Çocuk Modülünde kayıt altına alınan 1912 çocuk arasında:

  • 6 çocuk aile odaklı hizmetlerden faydalandı.
  • 9 çocuk bakım ve koruma altına alındı.
  • 17 çocuk tedavi sürecinde vefat etti.
  • 1 çocuk ise reşit olarak kuruluştan ayrıldı.

Açıklamada, tedavi sürecindeki çocukların hastanelerde takip edildiği ve hastanelerde tedavi gören diğer çocukların bulunmadığı belirtildi.

Çocukların Ailelerine Ulaştırılması

Bakanlık, korunma ihtiyacı içinde olan bu çocuklar için 5395 sayılı Kanun çerçevesinde hizmetler sundu. Yapılan kimlik kontrolü ve rehberlik çalışmalarının ardından toplam 1879 çocuk ailesine ya da yakınlarına teslim edilmiştir. Kayıtların güncel tutulduğu ve kimliği belli olmayan çocuk bulunmadığı vurgulandı.

Bakanlık Personelinin Faaliyetleri

Bakanlık ekipleri, depremin hemen ardından sahada aktif olarak görev aldı. Ekipler, bireysel ihtiyaçları belirleyerek, 19 bin 262 personel ile 5 milyon 4 bin 416 kişiye ulaşarak vatandaşlara destek sundu.

Ayrıca, depremzedelere ve yakınlarına psikolojik ilk yardım hizmetleri sağlandığının altı çizildi.

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