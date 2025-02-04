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Depremzede Esnaf ve Sanatkarlara 41,5 Milyar Lira Kredi Desteği

Kahramanmaraş depremlerinin ardından esnaf ve sanatkarlar 41,5 milyar lira kredi kullandı. Adana, en çok kredi alan il oldu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:15
Depremzede Esnaf ve Sanatkarlara 41,5 Milyar Lira Kredi Desteği

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Esnaf ve Sanatkarlara Dev Kredi Desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen esnaf ve sanatkarlara 41,5 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığı açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 6 Şubat 2023 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 94 bin 430 kredi işlemi gerçekleştirildi.

Depremlerin vurduğu bölgedeki esnaf ve sanatkarlar, Şubat-Kasım 2023 tarihleri arasında Halkbank tarafından 1 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli kredi desteğinden faydalandı. Bu süreçte 27 bin 202 esnafa toplamda 6,7 milyar lira kredi verildi.

Kredinin Dağılımı Öne Çıkan İller

Kredilerin en çok kullanıldığı il Adana oldu. 19 bin 42 esnaf, 8,5 milyar lira kredi aldı. Adana'yı sırasıyla Şanlıurfa (13 bin 555 kredi, 6,4 milyar lira) ve Hatay (13 bin 322 kredi, 5,4 milyar lira) izledi. Gaziantep'te 9 bin 207 kredi ile toplamda 4,3 milyar lira verildi.

Kahramanmaraş'ta ise 7 bin 958 kredi işlemi gerçekleştirildi ve bu ildeki kredi tutarı 3,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kredi kullandırımında en az sayıya sahip iller arasında Kilis (476), Malatya (3 bin 66) ve Sivas (3 bin 819) yer aldı.

Kredi ve Kullandırım Tabloları

Depremin etkilediği 12 ilde kullanılan krediler ve tutarları şu şekildedir:

  • Adana: 19,042 kredi - 8,509,325,413 lira
  • Şanlıurfa: 13,555 kredi - 6,350,651,965 lira
  • Hatay: 13,322 kredi - 5,439,243,926 lira
  • Gaziantep: 9,207 kredi - 4,292,615,861 lira
  • Kahramanmaraş: 7,958 kredi - 3,255,735,343 lira
  • Diyarbakır: 7,546 kredi - 3,505,845,489 lira
  • Adıyaman: 6,275 kredi - 2,952,414,600 lira
  • Osmaniye: 5,673 kredi - 2,537,145,403 lira
  • Elazığ: 4,491 kredi - 1,844,339,946 lira
  • Sivas: 3,819 kredi - 1,509,543,700 lira
  • Malatya: 3,066 kredi - 1,075,988,000 lira
  • Kilis: 476 kredi - 178,886,999 lira

Toplam Kredi: 94,430 - Tutar: 41,451,736,645 lira

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