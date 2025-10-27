Depremzede Kadınlar İstanbul'da Ünlü Şeflerden Aşçılık Eğitimi

Kahramanmaraş'tan gelen 20 depremzede kadın, Türk Kızılay'ın İstanbul'da düzenlediği İyilikle Pişen Hayatlar atölyesinde ünlü şeflerden pizza, makarna ve tatlı eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 13:14
İyilikle Pişen Hayatlar atölyesinin dördüncüsü yapıldı

Türk Kızılay tarafından düzenlenen İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerinin dördüncüsü İstanbul'da gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'tan gelen 20 depremzede kadın, iki günlük programda pizza, makarna ve tatlı yapım teknikleri üzerine uzman şeflerden eğitim aldı.

Atölyenin ilk günü, ünlü şef Danilo Zanna ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Danilo şefin rehberliğinde pizza ve makarna hazırlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenirken; ikinci gün Beyza Huri Aydın ve Barbaros Yoloğlu liderliğinde Kartal'daki Kızılay Huzurevinde tatlı atölyesine katıldı. Katılımcılar hazırladıkları tatlıları huzurevi sakinlerine ikram etti ve program kapsamında ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu restoranında ziyaret ettiler.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, açılışta şunları söyledi: “İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerimizi bir yandan yemek yaparken rehabilite olmak ama bir yandan da bu işi meslek haline getirmek isteyen kadınlarımız için fırsat sunmak adına düzenliyoruz. Şeflerimizin verdiği sözler var. Danilo şefimiz de aynısını söyledi, her kim gelip işe girmek isterse yeri hazır. Biz bu atölyelerimizi durdurmayacağız. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafında aslında iş hayatına atılmak istemiş ama bir şekilde fırsat bulamamış ve mutfağı da profesyonel kariyer olarak hedeflemiş kadınlarımız var.”

Danilo Zanna projeye dahil olmaktan memnuniyetini şöyle ifade etti: “İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerinin bir parçası olmak bizim için bir onur. Bence zor dönemleri yaşayanlara en büyük hediye, en büyük yardım umut verebilmek. Bu proje de buna hizmet ediyor.”

Somer Sivrioğlu ise projenin amaçlarına vurgu yaparak, “Depremzede kadınların zaten çok iyi yaptıkları yemekleri, ticari bir girişim veya mesleğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kızılay'la bu hayatlara dokunabildiğimiz için İyilikle Pişen Hayatlar'ın bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Atölyeye katılan kadınlar İstanbul'u görme fırsatı buldukları için Türk Kızılay'a teşekkür etti; programın kendilerine umut ve cesaret verdiğini belirttiler. Katılımcılardan İlkay Adlamış, Kahramanmaraş'ta bazlama yaparak geçindiğini söyleyerek öğrendiklerini hayata geçireceğini ifade etti. Nursena Akpınar ise Kahramanmaraş'ta pastane açma hayali olduğunu ve atölyenin pastacılık açısından kendisi için önemli bir eğitim olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş'tan gelen 20 depremzede kadın, Türk Kızılay'ın İstanbul'da ünlü şeflerin katılımıyla düzenlediği iki günlük atölyede; pizza, makarna ve tatlı yapım teknikleri üzerine eğitim aldı. Kahramanmaraş'tan 20 depremzede kadının katıldığı atölyenin ilk günü, ünlü şef Danilo Zanna'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Şef Zanna rehberliğinde pizza ve makarna yapım tekniklerini öğrenen katılımcılar, ikinci gün ise şefler Beyza Huri Aydın ve Barbaros Yoloğlu liderliğinde Kartal'daki Kızılay Huzurevinde tatlı atölyesine katıldı.

