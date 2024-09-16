Depremzede Öğrenciler 'Benim Hikayem Projesi' ile Kamerayla Tanıştı

Deprem Zedeler İçin Yeni Bir Deneyim

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından hayata geçirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen 'Benim Hikayem Projesi', Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrencilere ışık tuttu.

Kameranın Sırlarıyla Tanıştılar

Proje kapsamında, Pınarbaşı Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, dernek başkanı Aytekin Polatel, öğrencilere kameramanlığın önemi hakkında bilgiler verdi. Kameranın teknik özellikleri ve röportaj teknikleri üzerinde duruldu. Öğrenciler, teorik bilgileri aldıktan sonra sınıf içerisinde pratik çekim deneyimi yaşadı.

İşin Ustalarıyla Buluşma

Dernek üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Gezen Sinema' tırı etkinliğinde de öğrencilere kameranın inceliklerini anlattı. Bu sayede öğrenciler, kameranın karşısında anons deneyimi yaşama fırsatı buldular.

Ulaşım ve Hedefler

2017 yılından bu yana süregelen projeyle, her yıl belirlenen 10 ilde, 9-14 yaş arasındaki çocukların kamerayla tanışmaları hedefleniyor. Polatel, bu yıl Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nun ilk durak olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu: "8 yılda yaklaşık 50 bin çocuğa ulaştık. Bu çocuklara üçüncü mekanik gözü anlatmaya çalıştık. Meraklılardı ve bu deneyimle o gözün bakımı ile dinlenmesi konularını öğrettik."

Öğrenci Deneyimleri

6. sınıf öğrencisi Semih Buğra Yener, kamerayı ilk defa kullandığını belirterek, "Böyle bir deneyimi ilk defa yaşadım. Kameradan, birilerine yakından bakmak güzeldi." dedi. Diğer öğrencilerden Samet Dönmez ise, kamerayla çekim yapmanın eğlenceli olduğunu ifade etti.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı. Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.