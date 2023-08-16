Depremzedelere duyuruldu: 8 Eylül'e kadar başvuru yapılması gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, su ürünleri yetiştiricilerinin zarar gördüğü işletmeler için destek başvuru sürecini hızlandırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricilerine yönelik hazırladığı tebliği duyurdu. Bu tebliğ kapsamında, zarar tazminatı almak isteyen işletmelerin 8 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonucunda Kahramanmaraş merkezli bir dizi deprem, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerini olumsuz etkiledi. Bu önemli duyuru, Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Depremin etkisi altında kalan bölgelerde bulunan üretim havuzları, kafesler ve kuluçkahaneler hasar aldı. Bu durum, balık yumurtaları, yavru balıklar, porsiyonluk ve anaç balıkların zarar gördüğü şeklinde tespit edildi. Özellikle su ürünleri yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan üreticiler ve bölgenin ekonomisi, bu olumsuz etkilerden ciddi şekilde etkilendi.





Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler, depremden etkilenen bölgelerde destek başvurusunda bulunmak isteyenler için önemli bilgiler içeren duyuru yayımlandı. Bu desteklere başvuruda bulunmayı planlayan su ürünleri yetiştiricileri, başvurularını 8 Eylül tarihine kadar mesai bitimine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlüklerine ilgili belgelerle iletmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesi için, destekleme müracaat dilekçesi ve ilgili il müdürlükleri tarafından düzenlenmiş hasar tespit tutanaklarını da başvuru evraklarıyla birlikte sunmaları önemlidir.

Deprem sonucu zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesine yönelik alınan kararlar da belirlendi. Bu kararlara göre, destekler çeşitli kategorilere göre şekillenmektedir. Adet başına 0,2 lira balık yumurtası yardımı, adet başına 1 lira yavru balık yardımı, kilogram başına 30 lira porsiyon balık yardımı ve adet başına 250 lira anaç balık yardımı sağlanacaktır. Bu destekler, depremden zarar gören su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinin en azından mali açıdan bir miktar rahatlamasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu önemli destekler sayesinde işletmelerin toparlanma sürecine katkı sağlamak ve bölgenin ekonomik dengeyi yeniden oluşturmak amaçlanmaktadır.Tebliğ, 6 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Su ürünleri yetiştiricilerinin destek başvurularını 8 Eylül'e kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu tarih, depremden zarar gören işletmelerin zararlarını telafi etmeleri için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.