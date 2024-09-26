Depremzedelere Eğitim Desteği Sağlanıyor

Depremzedelere Eğitim Desteği Açıklandı

Deprem felaketi nedeniyle olumsuz etkilenen altı il arasında yer alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın yanı sıra Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim destek tutarları belirlendi. Öğrencilere Yönelik Destek Tutarları

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa açıkladığı tebliğ, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için önemli bilgiler sunuyor. 29 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de duyurulan düzenlemeye göre, eğitim desteğinden faydalanacak öğrenciler arasında öğrenim kademesini tamamlayamayanlar yer alıyor.

Eğitim Destekleri Hakkında Detaylar

2024-2025 eğitim yılında ilkokul kademesindeki 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için kişi başına 24,640 lira, ortaokul seviyesindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise seviyesindeki 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine de 28,800 lira eğitim desteği sağlanacak.