DOLAR
34,15 -0,05%
EURO
38,12 -0,22%
ALTIN
2.931,11 -0,47%
BITCOIN
2.179.090,93 -0,56%

Depremzedelere Eğitim Desteği Sağlanıyor

Depremden etkilenen 5 ilde özel okul öğrencilerine verilecek eğitim destek tutarları açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:39
Depremzedelere Eğitim Desteği Sağlanıyor

Depremzedelere Eğitim Desteği Açıklandı

Deprem felaketi nedeniyle olumsuz etkilenen altı il arasında yer alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın yanı sıra Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim destek tutarları belirlendi. Öğrencilere Yönelik Destek Tutarları

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa açıkladığı tebliğ, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için önemli bilgiler sunuyor. 29 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de duyurulan düzenlemeye göre, eğitim desteğinden faydalanacak öğrenciler arasında öğrenim kademesini tamamlayamayanlar yer alıyor.

Eğitim Destekleri Hakkında Detaylar

2024-2025 eğitim yılında ilkokul kademesindeki 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için kişi başına 24,640 lira, ortaokul seviyesindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise seviyesindeki 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine de 28,800 lira eğitim desteği sağlanacak.

İLGİLİ HABERLER

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!
2
TARSİM Sistemi Türk Dünyasında Yaygınlaşıyor
3
Fransa'da Aktivist Elias d'Imzalene'nin Gözaltına Alınması
4
Fransa ve ABD'nin İsrail-Lübnan Sınırında Güvenlik Uzlaşısı Çağrısı
5
Atık Ayrıştırmanın Sıfır Atık Yaşam Tarzına Etkisi
6
Japonya'da Eski Boksör Hakamata İwao'nun 1966 Cinayet Davası Beraatle Sonuçlandı
7
Dicle Elektrik'e Silahlı Saldırı: İki Çalışana Açık Ateş

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı