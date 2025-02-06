Depremzedelerin Kültürel Mirası Onarılıyor: Hatay'daki Laboratuvar Çalışmaları

Hatay'da Depremden Etkilenen Kültürel Varlıklar Onarılıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da kurulan Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda hasarlı taşınabilir kültürel varlıkların onarıldığını duyurdu.

Laboratuvar Çalışmaları ve Teknolojik Destek

Laboratuvarda, depremler sonrası enkazdan kurtarılan eserlerin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sağlanan hibe desteği ile kurulan laboratuvar, modern teknolojik ekipmanlarla donatıldı. Burada, restoratör ve konservatörler, ahşap, tekstil, taş ve pişmiş toprak gibi çeşitli taşınabilir eserlerin restorasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya'nın Destek Açıklamaları

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Hatay'ın tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, depremlerde kültürel alanların zarar gördüğünü söyledi. "Laboratuvarda inceleme ve araştırma için gerekli ekipmanları sağladığımız için mutluyuz" ifadesini kullandı. Katsumata, kültürel değerlerin toplumların önemli bir parçası olduğunu ve bu tür katkıların insan hayatını olumlu yönde geliştireceğini belirtti.

Onarım ve Bakım Süreçleri

Genel Müdür İnceciköz, laboratuvarın sunduğu çeşitli teknolojik imkanları kullanarak, her türlü taşınabilir eserlerin bakım ve onarımını yaptıklarını açıkladı. Japonya'nın sağladığı ekipmanlar sayesinde, depremin etkilerini azaltmak ve eserlerin ömürlerini uzatmak için her türlü tedbir alındığına dikkat çekti. Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki hasar gören eserlerin onarım süreci de devam ediyor.

Bu katkılarla birlikte, kültürel mirasın korunmasına dair atılan adımların, Hatay'ın zengin tarihini yaşatmaya yönelik önemli bir katkı sağladığı ifade ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kurulan Hatay Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda teknolojik ekipmanların yardımıyla hasarlı taşınabilir kültür varlıkları onarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kurulan Hatay Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda teknolojik ekipmanların yardımıyla hasarlı taşınabilir kültür varlıkları onarılıyor.