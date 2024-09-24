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Depresyonun Genç ve Yetişkin Beyinleri Üzerindeki Farklı Etkileri

Yeni araştırma, depresyonun genç ve yetişkinlerin beyinlerinde farklı etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:17
Depresyonun Genç ve Yetişkin Beyinleri Üzerindeki Farklı Etkileri

Depresyonun Beyin Üzerindeki Etkileri

ABD, Çin, İngiltere ve Avustralya'dan gelen araştırmacılar, depresyonun 12-25 yaş arası gençler ile yetişkinlerin beyinlerine farklı etkiler yarattığını belirledi. Bu bulgular, Nature Mental Health dergisinde yayımlandı.

Çalışmanın Detayları

Çalışmada, depresif bozukluk tanısı almış 440 genç ile birlikte toplamda 810 bireyin beyin taramaları incelendi. Araştırma ekibi, depresyon teşhisi konan gençlerin beyin bölgelerinin iletişiminde, sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar gözlemledi.

Gençlerde Tedavi Yaklaşımları

Prof. Dr. Andrew Zalesky, Melbourne Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden, "Yetişkinlerde gözlemlenen bağlantı bozukluklarıyla bazı örtüşmeler mevcut, fakat yalnızca gençlerde tanık olunan özgün devre bozuklukları da bulunuyor" diyerek durumu özetledi. Ayrıca, TMS gibi beyin stimülasyon tedavilerinin gençlerde etkinliğini ve güvenliğini değerlendirecek yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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