Dera'da Çatışmalar Kızışıyor: Muhalifler Kontrolü Ele Geçiriyor

Dera'da Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Beşşar Esed rejimi ile askeri muhalifler arasında çatışmalar sürerken, muhalifler il merkezini kuşatma çabalarını yoğunlaştırıyor.

Rejim Güçleriyle Ortak Operasyon Odası Kuruldu

Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümendeki askerler, Suveyda ve Kuneytra’daki muhaliflerle birlikte Güneydeki Operasyonların Odasını oluşturdu. Yapılan açıklamada, birlik ve beraberlik vurgulanarak ülkenin güney sınırlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Özgürlük ve Onur Çağrısı

Operasyon odası, uluslararası topluma Suriye halkının özgürlük ve medeni bir devlet inşa etme kararına saygı göstermesi çağrısında bulundu. Rejim askerlerinden, ordudan ayrılmaları talep edilerek ilerlemenin hedefinin Şam'a ulaşmak olduğu belirtildi.

Muhaalifler Kontrolü Ele Geçiriyor

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, muhalif gruplar, sabah saatlerinden itibaren Dera il merkezi ve çevresinde rejim güçleriyle çatışmalar yürütüyor. Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri gibi pek çok yerleşim yeri kontrol altına alındı.

Nasib Sınır Kapısı Muhaliflerin Elinde

Muhalifler, Suriye-Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nı ele geçirerek bölgedeki kontrolü artırmayı başardı. Dera genelinde ilerleyen muhalifler, il merkezini kuşatma çalışmalarını da sürdürüyor.

Tarihsel Bir Dönüm Noktası

Dera, 2011'de başlayan halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği yer olarak biliniyor. Rejim, 2018'de bölgedeki kontrolünü kaybetmişken, uluslararası destek ile yeniden güçlenmişti. Şimdiyse muhalifler, stratejik öneme sahip bu bölgedeki haklarını geri almak için büyük bir çaba içinde.

Uluslararası Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te de çatışmalar devam etmekte. Tam tarihi 27 Kasım ile 5 Aralık tarihlerinde, rejim karşıtı gruplar önemli zaferler elde etti. Rejim karşıtı grupların, Humus ilinde ilerlemeleri ise Suriye'deki çatışmaların hararetini artıran diğer bir gelişme oldu.