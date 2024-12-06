Dera'da Çatışmalar Sürüyor: Muhalifler Kontrol Noktalarını Ele Geçirdi

Dera'da Muhtemel Bir Dönüşüm: Rejim ve Muhalifler Arasında Sıcak Çatışmalar

Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Noa ilçesinde, Beşşar Esed rejimi güçleri ile bölgedeki askeri muhalifler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, muhalif gruplar sabah saatlerinde Dera'nın batı kırsalındaki Noa ilçe merkezinin çevresinde rejim güçlerine ait olan kontrol noktalarına saldırarak önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Çatışmalar sırasında Suriye rejimi, Noa ilçe merkezini hedef alan bir havan topu saldırısı düzenlerken, batı kırsaldaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Muhalif gruplar, Dera'nın batı, doğu ve kuzey kırsalındaki Cize, Semlin ve Gariyye Şarkiyye bölgelerinde rejimin güvenlik güçlerine ait kontrol noktalarını ele geçirdi. Bu durum, bölgede tansiyonu artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ortak Operasyon Odası Kuruldu

Öte yandan, Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümendeki askerler, Süveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle ortak bir operasyon odası kurarak rejime karşı koordineli hareket etme kararı aldılar.

Dera'nın Tarihi ve Stratejik Önemi

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetinde olan bir bölgeydi. İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesi ile yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı ve Temmuz 2018'de Dera ilinin tamamını ele geçirdiğini ilan etti.

Suriye'deki Gelişmeler

Son dönemde Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında da rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım’da Halep'in merkezinin büyük bir kısmını alan muhalif gruplar, 5 Aralık’ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almayı başardı.

Suriye Milli Ordusu ayrıca 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.

Tüm bu gelişmeler, Suriye'deki iç savaşın dinamiklerinin yeniden şekillendiğini ve bölgedeki çatışmaların yoğunlaştığını göstermektedir.