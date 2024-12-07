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Dera İlinin Kontrolü Muhaliflerin Elinde: Suriye'de Tarihi Bir Dönüm Noktası

Dera il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçti. 2011'deki halk hareketlerinin fitilinin ateşlendiği yer yeniden muhalefetin elinde.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:26
Dera İlinin Kontrolü Muhaliflerin Elinde: Suriye'de Tarihi Bir Dönüm Noktası

Dera İlinin Kontrolü Muhaliflerin Elinde

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti. Ülkenin güneyinde düzenli olarak harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yeri ve askeri noktayı ele geçirerek ilerleme kaydetti.

Şiddetli çatışmalar sonucunda muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü rejim güçlerinden aldı. Dera, 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan ve daha sonra rejim tarafından şiddetle bastırılan hareketlerin önemli bir merkezi oldu.

Tarihi Bir Öneme Sahip

Suriye'deki halk ayaklanmalarının fitilinin ateşlendiği Dera kenti, tarihin önemli anlarına ev sahipliği yapıyor. 15 Mart 2011 tarihinde bir grup öğrencinin okul duvarına yazdığı, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" ifadeleriyle halk hareketleri başladı. Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

Ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesi ile güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı ve Temmuz 2018'de bölgenin tamamen kontrolünü sağladı. Kentin rejim kontrolüne geçmesi sonrası bölgeden binlerce muhalif ve aileleri, ülkenin kuzeyine göç etmek zorunda kalmıştı.

Diğer Suriye Gelişmeleri

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan muhalif gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Ayrıca, 5 Aralık'ta muhalif gruplar Hama kent merkezini rejim güçlerinden almayı başardı ve başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini de ele geçirmek için ilerlemeye başladı. Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.

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