Dereköy Sınır Kapısı'nda Yabancı Plakalı Araçlar için Dezenfekte Uygulaması Başladı

Dereköy Sınır Kapısı'nda Dezenfekte Uygulaması Hayata Geçti

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki önemli ulaşım noktalarından olan Dereköy Sınır Kapısı'ndan, Kırklareli'ye giriş yapacak olan yabancı plakalı araçların dezenfekte edileceği bildirildi. Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için oy birliğiyle karar aldı.

Uygulamanın Gerekçesi

Mecliste alınan karara göre, Bulgaristan'ın başlattığı dezenfekte uygulamasıyla mütekabiliyet esasına dayalı olarak Türkiye tarafında da gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor. Bu bağlamda, Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edilmesi kararlaştırıldı. Dezenfekte ücretlerinin belirlenmesi ise Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Ücretli Dezenfekte Uygulaması

Bulgaristan, 2022 yılında otomobillerden dezenfekte ücreti almak üzere yeniden uygulamaya geçtikten sonra Türk tarafında da uygulama başlatıldı. Bulgaristan plakalı araçlardan 80 lira, 3,5 ton ağırlığının üzerindeki araçlardan ise 160 lira ücret alınmaya başlandığı bildirildi. Türkiye, bu tür bir uygulamayı daha önce 2014 yılında da yürütmüştü.

Bulgaristan'daki Uygulamanın Geçmişi

Bulgaristan’da dezenfeksiyon uygulamaları, 2009 yılında şap hastalığına karşı kurulmuştu. Ancak uygulama, 2013 yılında yolsuzluk gerekçesiyle kaldırılmış, Mayıs 2014'te yeniden başlamıştır. Bulgaristan Tarım Bakanlığı, 2023 yılı itibarıyla Türkiye sınır kapılarından gelen araçlar için yapılan ücretli dezenfeksiyon işlemini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştır.

Bu dezenfekte uygulaması, Türkiye'den geçen araçların sensörlü fıskiyelerle kısa süreli bir işlemden geçirilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek. Kırklareli İl Genel Meclisinde görüşme neticesinde uygulamanın başlatılmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek. Kırklareli İl Genel Meclisinde görüşme neticesinde uygulamanın başlatılmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.