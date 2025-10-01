Derne baraj faciası: 25 kişinin kimliği DNA ile tespit edildi

Derne baraj faciasında 25 kişinin kimliği DNA ile tespit edildi

Libya'nın Derne kentinde 2023'teki selde iki barajın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 25 kişinin kimliği, DNA eşleştirmeleriyle belirlendi.

DNA sonuçları ve resmi açıklama

Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Derne'deki baraj faciasında bulunan cesetlerden alınan DNA örneklerinin eşleştirme sonuçlarının bilim kurulu tarafından değerlendirildiği ve 25 kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, DNA eşleşmelerinin savcılığa bildirildiği ve kimliği tespit edilenlerin isim listesinin paylaşıldığı ifade edildi. Listede kimliği belirlenenlerden birinin Suriyeli, diğerlerinin ise Libyalı olduğu belirtildi.

Facianın arka planı

Orta Akdeniz'i etkileyen ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde büyük bir sel felaketine yol açmıştı. Derne'de kasırganın etkisiyle iki baraj çökmüştü.

Yetkililer, sel felaketinde toplam 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 576'sının yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürlüğü 14 Ağustos'ta Derne'deki sel felaketinde 3 bin 297 kayıp tespit edildiğini duyurmuştu.