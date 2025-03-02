Derviş Zaim, Sinema ve Mekan Üzerine Konuştu

Derviş Zaim, Sinema ve Mekan İlişkisini Değerlendirdi

Derviş Zaim, sanat ve etkileşim alanı YUNT'un Sultanbeyli merkezinde gerçekleştirilen 'Mekanın Üretimini Yeniden Düşünmek' başlıklı konuşma dizisinde, sinemanın mekan ile olan temel ilişkisini derinlemesine inceledi.

Sinema ve Mimari: Kural ve Deneyim

Zaim, "Sinema ve Mekan" konulu konuşmasında, sinemanın mekanla girdiği ilişkiyi bir "tırasha" benzeterek, klasik sinemanın belirli kurallara bağlı kalma sürecinde mekanın sürekliliğini sağladığını aktardı. David Griffith'in yakın planı sinemaya getirmesiyle birlikte seyircinin mekan algısının değiştiğini vurguladı.

"Mimari, sabit bir yerden ve bakıştan mekanı tecrübe etmediği için sinemadaki kuralları bizlere dayatmaz. Biz mekanı tecrübe eder, onun içine gireriz," diyen Zaim, bu noktada insana odaklanan mimari mekan tecrübesinin sinemadan nasıl farklılaştığını açıkladı.

Cenneti Beklerken ve Gölgeler ve Suretler Üzerine

Zaim, Cenneti Beklerken filminde mekan konusunu ele alırken, Osmanlı geleneksel sanatlarının sinemaya yeni bir bakış açısı kazandırıp kazandıramayacağı sorusunun peşinden gittiğini belirtti. Ayrıca, Gölgeler ve Suretler filminde de mekanın dolmaya başladığını ifade ederek, "Ustanın dokunuşuyla o boşluk her şeye dönüşebilir," dedi.

Rüya ve Ütopyalar Üzerine Düşünceler

Zaim, Rüya filminde ise bir kadın mimarın hikayesini işlerken düşlerin ve ütopyaların birbiriyle olan ilişkilerine değindi. "Düşlerimizi, sağlam bir derin dondurucuya koyarsak, zamanı geldiğinde onları kullanabiliriz," şeklinde ifade ettiği filmde, mimarlığın ve mekanın derin anlamları üzerinde durdu.

YUNT ve Etkinlik Hakkında Bilgiler

YUNT, Muratcan Sabuncu'nun kuruculuğunda ve Sergen Şehitoğlu'nun sanat danışmanlığında, toplumsal değişim potansiyellerini artırmak amacıyla sanat ve etkileşim alanı olarak belirli etkinlikler düzenlemekte. Önceki oturumlar arasında Mimar Han Tümertekin ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli gibi isimlerin katılımıyla ilgi çekici söyleşiler gerçekleştirildi.

Sanat ve etkileşim alanı YUNT'un Sultanbeyli'deki merkezinde yapılan "Mekanın Üretimini Yeniden Düşünmek" başlıklı konuşma dizisinin konuğu, yönetmen ve senarist Derviş Zaim oldu.

Sanat ve etkileşim alanı YUNT'un Sultanbeyli'deki merkezinde yapılan "Mekanın Üretimini Yeniden Düşünmek" başlıklı konuşma dizisinin konuğu, yönetmen ve senarist Derviş Zaim oldu.