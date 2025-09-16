Derviş Zaim ve Prof. Dr. Necmi Karul'a UMFF'de Ülgen ve Mergen Onur Ödülü

Derviş Zaim ile Prof. Dr. Necmi Karul, III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nde Ülgen ve Mergen onur ödüllerini 30 Eylül'de Çanakkale Troya'da alacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:06
Derviş Zaim ve Prof. Dr. Necmi Karul'a UMFF'de Ülgen ve Mergen Onur Ödülü

Derviş Zaim ve Prof. Dr. Necmi Karul'a UMFF'de onur ödülü

Kapanışta Ülgen ve Mergen ödülleri Troya'da takdim edilecek

Usta yönetmen Derviş Zaim ile Prof. Dr. Necmi Karul, III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF) kapsamında onurlandırılacak. Festivalden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin simgesel ödülleri olan Ülgen (İyilik) ve Mergen (Bilgelik) ödülleri, 30 Eylül tarihinde Çanakkale Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek kapanış töreninde takdim edilecek.

Ülgen (İyilik) ve Mergen (Bilgelik) ödülleri, sinema ve kültürel miras alanlarında yaptıkları özgün çalışmalarıyla tanınan isimlere verilecek. Yönetmen Derviş Zaim, sinemadaki yenilikçi diliyle; Prof. Dr. Necmi Karul ise arkeoloji ve kültürel miras çalışmalarıyla Anadolu’nun kadim geçmişini aydınlatma katkıları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Festival teması, programı ve destekçiler

Bu yıl "Mitoloji ve Kadın" temasıyla düzenlenen festival, 22-30 Eylül tarihleri arasında İzmir, Aydın Efeler, Manisa, İstanbul ve Çanakkale şehirlerinde gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında film gösterimleri, paneller, söyleşiler, kısa film ve dijital oyun yarışmalarıyla disiplinler arası bir program sunulacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere; Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi MxIncubation katkılarıyla düzenleniyor.

Festivalin direktörlüğünü Gülşah Elikbank, sanat yönetmenliğini ise Gökmen Küçüktaşdemir üstleniyor. Etkinlik, "İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla yoluna devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
16 Ülkeden Ortak Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlanmalı
6
Özlem Zengin: AK Parti'nin Adana'da Türkiye Liderliği ve Gazze Vurgusu
7
Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa