Derviş Zaim ve Prof. Dr. Necmi Karul'a UMFF'de Ülgen ve Mergen Onur Ödülü

Derviş Zaim ve Prof. Dr. Necmi Karul'a UMFF'de onur ödülü

Kapanışta Ülgen ve Mergen ödülleri Troya'da takdim edilecek

Usta yönetmen Derviş Zaim ile Prof. Dr. Necmi Karul, III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF) kapsamında onurlandırılacak. Festivalden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin simgesel ödülleri olan Ülgen (İyilik) ve Mergen (Bilgelik) ödülleri, 30 Eylül tarihinde Çanakkale Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek kapanış töreninde takdim edilecek.

Ülgen (İyilik) ve Mergen (Bilgelik) ödülleri, sinema ve kültürel miras alanlarında yaptıkları özgün çalışmalarıyla tanınan isimlere verilecek. Yönetmen Derviş Zaim, sinemadaki yenilikçi diliyle; Prof. Dr. Necmi Karul ise arkeoloji ve kültürel miras çalışmalarıyla Anadolu’nun kadim geçmişini aydınlatma katkıları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Festival teması, programı ve destekçiler

Bu yıl "Mitoloji ve Kadın" temasıyla düzenlenen festival, 22-30 Eylül tarihleri arasında İzmir, Aydın Efeler, Manisa, İstanbul ve Çanakkale şehirlerinde gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında film gösterimleri, paneller, söyleşiler, kısa film ve dijital oyun yarışmalarıyla disiplinler arası bir program sunulacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere; Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi MxIncubation katkılarıyla düzenleniyor.

Festivalin direktörlüğünü Gülşah Elikbank, sanat yönetmenliğini ise Gökmen Küçüktaşdemir üstleniyor. Etkinlik, "İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla yoluna devam ediyor.