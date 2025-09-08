Dervişoğlu: Devlet Kurumları Hukuk İçinde Görev Yapmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Devlet kurumları hukuk içinde görev yapmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezindeki Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehit polisler için taziye

Dervişoğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Toplantıda ele alınan konular

Divan toplantısında yeni Orta Vadeli Program ile Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu demokrasi meseleleri ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirildiğini aktaran Dervişoğlu, bu başlıkların parti gündeminde öncelikli yer tuttuğunu belirtti.

Mahkeme kararı ve uyarılar

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, "Biliyorsunuz siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gasbı da doğaldır ki anayasal bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, iktidarın son dönemde attığı adımların, özellikle CHP ile ilgili süreçlerin, toplumda tansiyonu yükselttiğini vurgulayarak, bu tansiyonun ne iktidara ne de siyasete fayda getirmeyeceği uyarısında bulundu.

Gerginliğin azaltılmasına çağrı

İYİ Parti olarak öncelikle iktidarı, ardından toplumun tüm kesimlerini gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme davet ettiklerini söyleyen Dervişoğlu, "Devletimizin tüm kurumlarını hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Son olarak Dervişoğlu, partiler ve sorumlu grupların sağduyuyla hareket ederek tansiyonu düşürmesi, hakkı ve hukuku savunma sorumluluğunun yerine getirilmesi çağrısını yineledi.

