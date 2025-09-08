Dervişoğlu: Devlet Kurumları Hukuk İçinde Görev Yapmalı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı sonrası devlet kurumlarına hukuka ve demokratik haklara saygı çağrısı yaptı; Balçova saldırısında şehit olanlara taziye dileği iletti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:09
Dervişoğlu: Devlet Kurumları Hukuk İçinde Görev Yapmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Devlet kurumları hukuk içinde görev yapmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezindeki Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehit polisler için taziye

Dervişoğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Toplantıda ele alınan konular

Divan toplantısında yeni Orta Vadeli Program ile Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu demokrasi meseleleri ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirildiğini aktaran Dervişoğlu, bu başlıkların parti gündeminde öncelikli yer tuttuğunu belirtti.

Mahkeme kararı ve uyarılar

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, "Biliyorsunuz siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gasbı da doğaldır ki anayasal bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, iktidarın son dönemde attığı adımların, özellikle CHP ile ilgili süreçlerin, toplumda tansiyonu yükselttiğini vurgulayarak, bu tansiyonun ne iktidara ne de siyasete fayda getirmeyeceği uyarısında bulundu.

Gerginliğin azaltılmasına çağrı

İYİ Parti olarak öncelikle iktidarı, ardından toplumun tüm kesimlerini gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme davet ettiklerini söyleyen Dervişoğlu, "Devletimizin tüm kurumlarını hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Son olarak Dervişoğlu, partiler ve sorumlu grupların sağduyuyla hareket ederek tansiyonu düşürmesi, hakkı ve hukuku savunma sorumluluğunun yerine getirilmesi çağrısını yineledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezindeki Başkanlık Divanı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezindeki Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezindeki Başkanlık Divanı...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
3
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
4
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı
5
Fas'ta Huz Depremi İkinci Yılında: Depremzedeler Yeniden İnşa Hızlandırılsın
6
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
7
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat