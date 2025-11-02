Dervişoğlu Eskişehir'de: 77 İlde 500'ün Üzeri STK ile Buluşma

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM tatildeyken 77 ilde eş zamanlı ziyaretlerle 500'ün üzerinde STK ile görüştüklerini ve kongrede birlik çağrısı yaptığını söyledi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 14:39
4. Olağan İl Kongresi'nde birlik ve saha vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Dervişoğlu, partinin kuruluş aşamasında Eskişehir'den aldıkları desteğe dikkat çekerek, kongrelerin sadece rutin işlemler olmadığını ve bu toplantıların partinin kimliğine katkı sağladığını söyledi.

Konuşmasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeyken 77 vilayetimize eş zamanlı ziyaretlerde bulunarak 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Ortak problemlere karşı ortak çözümler üretebilmek adına da karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Parti içi ilişkilerde rekabetten çok kardeşlik vurgusu yapan Dervişoğlu, il başkanına ve adaylara yönelik şu değerlendirmeyi aktardı: "Bu kongrelerin 'rekabet kongresi' olmaktan ziyade bir 'kardeşlik kongresi' olması arzusu taşıdığımı ifade ettim... İl başkanımı ne kadar kıymet veriyorsam, il başkanımın karşısına rakip olan aday arkadaşımı da tıpkı onun gibi yürekten ve gönülden desteklerdim."

Üyelerin sıkı dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Karıncalar gibi çalışmak, arılar gibi bal üretmek mecburiyetindesiniz. Yatarak siyaset yapılamaz... Partiniz, Türk siyasi hayatında vazgeçilmez bir temel yapıya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Genel başkanlık görevindeki süresinin 18 ayı tamamladığını hatırlatan Dervişoğlu, Anadolu'yu adım adım dolaştıklarını ve saha çalışmalarıyla partiyi büyüttüklerini yineledi.

Tek listeyle gerçekleştirilen 4. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Serdar Ulucan güven tazeledi.

Kongreye, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile çok sayıda İYİ Parti mensubu katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir 4. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

