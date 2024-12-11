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Dervişoğlu Malatya'da Güvenlik Koridoru Çağrısı Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Malatya'da güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:19
Dervişoğlu Malatya'da Güvenlik Koridoru Çağrısı Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Malatya'da Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Malatya’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rakka'dan Haseke ve Sincar'a kadar olan bölgenin Türkiye’nin güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Dervişoğlu, "Bu bölgenin Türkiye tarafından bir güvenlik koridoruna dönüştürülmesi gerekmektedir," dedi.

Dervişoğlu, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde zarar gören Yeşilyurt ilçesinde planlanan deprem müzesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Malatya'da ciddi bir istihdam kaybı yaşandığını ifade eden Dervişoğlu, bu durumun şehir ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz yakalı personele ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

“Depremlerden itibaren Malatya’da kapanan şirket sayısı 527'dir. Kurulan şirket sayısı ise buna kıyasla çok daha fazladır," diyen Dervişoğlu, iş dünyası için mücbir sebep halinin süresiz uzatılmasını talep etti. Ayrıca, kamu alacakları ve SGK primleri ile ilgili olarak devletin vergi kaybını göze alması gerektiğini belirtti.

Dervişoğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının en az 2,5 milyon liraya çıkarılması gerektiğini vurguladı. "Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha hızlı ayağa kaldırılabilmesi için faizsiz ve uzun vadeli krediler verilmelidir," diyerek teşvik uygulamalarının önemine dikkat çekti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Dervişoğlu, Oda Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile bir araya geldi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile görüştükten sonra partisinin il divan toplantısına katıldı. Burada kendisine bir köpek hediye edildi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaşanan tehditlere karşı bir eylem planı oluşturması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye’nin güvenlik hattının güçlendirilmesi şart," dedi. Suriye PKK'sı ile Irak PKK'sının bir araya gelme ihtimaline dikkat çeken Dervişoğlu, bu nedenle bu bölgenin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da 6...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören merkez Yeşilyurt ilçesindeki deprem müzesi yapılması planlanan hasarlı binayı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da 6...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören merkez Yeşilyurt ilçesindeki deprem müzesi yapılması planlanan hasarlı binayı ziyaret etti.

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