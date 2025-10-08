Dervişoğlu: Milli Dayanışma Komisyonu derhal sonlandırılmalı

TBMM Grup Toplantısında sert uyarı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) Havanda su dövmekten başka işe yaramayan, milletimizin ve devletimizin tartışılmazlarını tartışmaya açan bu yetkisiz komisyonun faaliyetleri derhal sonlandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek milletvekillerine başarı temennisinde bulundu ve İYİ Parti olarak devlet mevzisini, devlet geleneklerini ve ciddiyetini terk etmeyeceklerini vurguladı.

Görüşme eleştirilerine yanıt

Meclis Genel Kurul kürsüsünün arkasındaki Başkanlık odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye yönelik eleştirilere değinen Dervişoğlu, "Bir ayaküstü görüşme ya da el sıkışmayla karakterimizin ve fikirlerimizin değişeceğini zannedenler, ya bizi tanımıyorlar ya da bizi kendileriyle karıştırıyorlar." diyerek partinin ilkeli duruşunu savundu.

Ekonomi ve enflasyon eleştirisi

Dervişoğlu, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyona ilişkin sözlerini eleştirerek, "Yastık altındaki altınlar yüzünden enflasyonla mücadele edemiyorlarmış. Bu, 'Enflasyonun sebebi millettir' demektir." ifadelerini kullandı ve iktidar çevrelerini sert sözlerle hedef aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına da tepki gösteren Dervişoğlu, son bir yılda yaşanan fiyat artışlarını şu rakamlarla özetledi: gıdada %36, ulaştırmada %25, eğitimde %66, konutta %51. Bu artışların piyasalara yansıdığını ve milletin cebinin etkilendiğini belirtti.

İşsizlik ve reel sektör sorunlarına ilişkin uyarıda bulunan Dervişoğlu, işsizliğin devletin meşruiyetini aşındırdığını, toplumsal huzurun zarar gördüğünü söyleyerek "bir ülkede, 6 milyon ev gencinden bahsetmenin en büyük utanç" olduğunu ifade etti. KOBİ'lerin takipteki alacaklarının %130 arttığını da hatırlattı.

KKTC ve Kıbrıs politikası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak 19 Ekim tarihli cumhurbaşkanı seçimini hatırlatan Dervişoğlu, Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. "Kıbrıs Türk halkının iradesine etki etmemek için buradan bir adayı desteklemek gibi bir saygısızlık içinde olmak istemem." sözlerini kullandı.

Dervişoğlu, Kıbrıs Türk toplumunun var olabilmesi için iki koşul olduğunu söyleyerek iki devletli çözümün ve ilelebet yaşayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını vurguladı.

Meclisteki slogan ve komisyon çağrısı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan konusunda Meclis'te atılan sloganlara tepki gösteren Dervişoğlu, sorumluluk sahibi siyasi partilerin yaşanan gelişmelerin sonuçlarını görerek başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin Komisyon'dan çekilmesi gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, TBMM'nin görev başında olduğunu hatırlatarak yapılacak işlerin Meclis çatısı altında ele alınması gerektiğini ifade etti.

İsrail'e uyarı ve güncel olaylar

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki bir gemide gözaltına alınan 3 milletvekilinin durumunu takip ettiğini belirterek İsrail'i uyardı: "Kendilerini, TBMM'nin bırakın bir mensubunu hiçbir Türk'ü gözaltına alabilecek kadar kudretli zannetmesinler."

İstanbul Şişli'de avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin ise soruşturmanın sürdüğünü, olayın birbiriyle ilişkilendirilebilecek olaylar zincirinin parçası gibi görüldüğünü söyledi.

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması, komisyon eleştirisinden ekonomiye, KKTC politikasından dış ilişkiler uyarılarına kadar kapsamlı mesajlar içerdi.