Dervişoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü'nde Gazi Özbolat'a Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazi Mehmet Özbolat'ı Altındağ'daki evinde ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:10
İYİ Parti liderinden anlamlı ev ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi Mehmet Özbolat'ı evinde ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, 2012'de Irak'ın kuzeyinde gazi olan Mehmet ÖzbolatAltındağ'daki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Dervişoğlu, bu toprakları vatan kılan tüm şehitleri rahmetle yad ederek şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Şehitlik mertebesi ve gazilik müessesesi Türk milleti için çok önemlidir, aşındırılmaması, aşağılanmaması ve incitilmemesi icap eder. Bu kapsam içerisinde söylemlerimizi sorumlu bir dil ile inşa ederek, ailelerimizin bu topraklara olan katkısını onlar tarafından hatırlanmasını ve Türk milletinin de bunu asla unutmayacağı ve unutturmayacağının idrak edilmesi gerekiyor. Bütün kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."

