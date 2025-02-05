Dervişoğlu'ndan CHP ve Ekonomi Açıklamaları: 'Cumhurbaşkanlığı Milletin Temel Meselesidir'

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Tartışmalarına Eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, CHP'deki cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi tartışmalarına değindi. "Cumhurbaşkanlığı meselesi milletimizin temel meselesidir" Depremzedelere Rahmet, İktidar Eleştirisi Dervişoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, hükümetin depreme karşı verdiği sözleri tutmadığını savundu. "Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yaralar hala taze" Ekonomik Durum ve Enflasyon Verileri Ekonomik tabloyu masaya yatıran Dervişoğlu, TÜİK verilerine dayanarak, "Aylık enflasyon oranı yüzde 5,03, yıllık ise 42,1"%81 seviyelerine ulaştığını Genç İşsizlik ve Kadın İstihdamında Sıralama Dervişoğlu, Türkiye'deki genç işsizlik oranını ele alarak, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip olduğunu ve "kadın istihdamında sondan ikinci" Yeni DDK Düzenlemesi ve Sivil Toplum Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) verilen olağanüstü yetkileri eleştiren Dervişoğlu, bu düzenlemenin barolar ve meslek örgütlerine karşı bir tehdit olduğunu ifade etti. Teğmenlerin Durumu ve Kamuoyuna Çağrı Dervişoğlu, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası alan teğmenlerin konusunun istismar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu çocuklar bugünün kahramanları" Basın Açıklamaları ve CHP Üzerine Yorumlar Dervişoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında açılan soruşturmayı yorumladı. "Her küçük meseleden soruşturma açan hükümet, benim tehdit edildiğimde hiçbir şey yapmadı" Son olarak, CHP içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında, "Bu mesele bir partinin iç meselesi olarak ele alınamaz"