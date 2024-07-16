Dervişoğlu’ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin: "İYİ Parti'nin ne yapacağına ben karar veririm"

Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da düzenlediği "Her gün yeniden doğarız" kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yönelik eleştirilerin, özellikle bazı üyelerin tecrübesizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

"Her şey güllük gülistanlık değil," diyen Dervişoğlu, önemli olanın bu tür konuların açık bir ortamda tartışılması olduğunu söyledi. Partisinde sürekli bir tartışma ortamının var olduğu yönündeki algının yanlış olduğunu vurguladı.

Kamp sırasında birçok üyenin istifa etmesiyle ilgili Dervişoğlu, istifaların nedenini anlamadığını belirtti. Özellikle bazı genç üyelerin "hizmet etme imkanı bulamadım" gibi gerekçelerle istifa etmelerini eleştirerek, bu durumun siyasetteki çabaları göz ardı ettiğini ifade etti. "Bu arkadaşlar, hiçbir çaba sarf etmeden milletvekili olmuşlar," diyen Dervişoğlu, istifaların karşısında durmadığını belirtti.

Erdoğan-Akşener Görüşmesi Üzerine

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sorulara yanıt veren Dervişoğlu, bu konulara girmediğini ifade etti. Dervişoğlu, 'Kim ne yapıyor acaba' diye merak etmek gibi bir durumum yok. Çünkü İYİ Parti'nin genel başkanı benim. İYİ Parti'nin ne yapacağına ben karar veririm" açıklamasında bulundu.