Dervişoğlu'ndan Filenin Sultanları'na Tebrik: Gümüş Madalya Gururu
İYİ Parti liderinden sosyal medya mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları. Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Göğsünüzdeki ay yıldızla, azminizi ve yüreğinizi sahaya koyarak tarihe altın harflerle geçtiniz. Hepinizi yürekten kutluyor, sizlerle gurur duyuyor, gözlerinizden öpüyorum."