Dervişoğlu'ndan İzmir'de Şehit Olan Polisler İçin Taziye Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'deki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:13
İYİ Parti Genel Başkanı'nın X hesabından paylaşımı

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik alçak saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir'e ve polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum."

