Dervişoğlu'ndan Kahramanmaraş'ta Kritik Açıklamalar: Borç Ödemeleri 3 Yıl Ertelensin

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Kahramanmaraş'ta Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, deprem bölgesinde mücbir sebepten kaynaklı kamu borçları ödemelerinin en az 3 yıl ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'taki Durum

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, depremin izleri hala sürmekte. Dervişoğlu, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Bugün depremin üzerinden 22 ay geçti ve yapılanlar ile yapılamayanları tespit ettik. Esnaflarımız büyük sıkıntılarla karşı karşıya."

Dervişoğlu, geçmişte devletin borçlar için 3 aylık vadeler sunduğunu, şimdiyse bu sürenin 6 aya çıkarılacağını belirtse de, "Aralık ayı itibarıyla netleşen bir durum yok" dedi. Ayrıca, TBMM'de de bu talebi dile getirdiklerini vurguladı.

Borçların Ertelenmesi ve Affedilmesi Gerekiyor

Dervişoğlu, "Deprem bölgesinde mücbir sebep dolayısıyla kamu borçlarının ödenmesi en az 3 yıl ertelenmeli. İnsanlarımız canını ve mallarını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, bazı vergi borçları, sigorta primleri ve Bağ Kur primlerinin geriye dönük olarak affedilmesi gerektiğini belirtti. "Dolayısıyla vatandaşın üzerindeki mali küfletin alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, ziyareti kapsamında partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Bu programda kendisine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, milletvekilleri, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek ve partililer eşlik etti.