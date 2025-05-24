Dervişoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Açıklaması: 'Ben Teröristsiz Türkiye İstiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karabük'te Önemli Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karabük'te gerçekleştirdiği konuşmada terörsüz Türkiye isteğine vurgu yaparak, "Bize diyorsunuz ki 'terörsüz Türkiye istemiyor musun?', terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki istiyoruz ama ben teröristsiz Türkiye de istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretler ve Toplantılar

Dervişoğlu, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettikten sonra, partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı. Burada, sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, dinledikleri sorunları TBMM'de dile getirdiklerini belirtti.

Genç Nüfus Sorunu

Dervişoğlu, Türkiye'deki genç nüfus azalmasına da değinerek, "Bugün içinde bulunduğumuz süreçte üzülerek söylüyorum ki genç nüfusumuz, genel nüfus oranının içinde her geçen gün azalıyor ve doğurganlık, nüfus artış hızı düşüyor." dedi.

PKK'nın Silah Bırakma Kararı Üzerine Değerlendirme

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına da önem veren Dervişoğlu, yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını savunarak, "Bütün bunlar milletin bilgisi dışında gerçekleştiriliyor. Kimsenin olup bitenlerden haberi yok. Ben siyasi partinin genel başkanıyım, ayrıca bu milletin oylarıyla seçilmiş milletvekiliyim. Dolayısıyla devlet tarafından bilgilendirilmeyi hak edecek bir iradenin ve duruşun da sahibiyiz biz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, İYİ Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programları kapsamında Karabük’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (fotoğrafta), Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Genişletişmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.

Programları kapsamında Karabük’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (fotoğrafta), Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Genişletişmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.