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Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a Destek Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:21
Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a Destek Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin toplam süresi yaklaşık 1,5 saat olarak kaydedildi.

Dervişoğlu, cezaevinden çıkışında yaptığı açıklamada, Özdağ ve Toktaş'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve morallerinin yüksek olduğunu aktardı. İki ismin de demokrasi, hukuk ve adalete olan bağlılıklarını kendisine ifade ettiklerini belirtti.

Dervişoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hakkında, "Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım" ifadesini kullandı. Ziyaret sırasında, Özdağ ve Toktaş'ın yargılandıkları dosyalarla ilgili bilgi aldığını da sözlerine ekledi.

Dervişoğlu, soruşturmaların haksızlığa karşı ses çıkaranları susturma amacı taşıdığını iddia etti ve bunun karşısında siyasetin, sivil toplumun, aydınların ve sanatçıların sessiz kalmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. "Hiçbir silah sahibine sadık değildir," diyerek, yargının bir silah olarak kullanılmasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Dervişoğlu'nun basın açıklamasında, Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ve bazı partililerin de bulunduğu dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 5), Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 5), Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 5), Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 5), Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

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