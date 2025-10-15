Dervişoğlu: Türkiye Gazze Ateşkesi Garantörü, Temsilci TBMM Onayıyla Belirlenmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'nin bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Ateşkesin Garantörlüğü ve Türkiye'nin Temsilcisi

Dervişoğlu, konuşmasında, "Türkiye ateşkes maddelerinin uygulanmasından sorumlu garantör ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sorumluluk, bir Türk temsilcinin oluşacak geçici yönetimde etkin bir pozisyonda bulunması gerektiğini göstermektedir. Bizim önerimiz, Türkiye'yi temsilen seçilecek görevlinin TBMM onayıyla belirlenmesidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Yıkım ve İnsanlık Dramı

Konuşmasında son iki yılda yaşananlara vurgu yapan Dervişoğlu, "Son 2 yılda gizli saklı değil tüm dünyanın gözünün önünde yaklaşık 70 bin kişinin katledildiğine dikkat çekti. Gazze Şeridi'nin yüzde 95'i yerle yeksan edildi. Yetmedi, üzerlerine yağan bombalardan kurtulan çocuklar açlıktan öldürüldüler. İnsani yardım alanlarında anneler, babalar, evlatlar katledildi. 2 milyon insan evinden sürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

İlerleyen Takvim, Yeni Yapılanma ve Rant Endişesi

Dervişoğlu, sürecin başlangıcı olarak gösterilen tarihi hatırlatarak, "Emperyalizmin ajandasına 7 Ekim 2023 olarak not düştüğü, 24 ay süre biçtiği, 2025 Ekim ayında da ateşkes planladığı iki yıllık sürenin sona erdiğinin anlaşıldığını" söyledi ve ekledi: "Takvim işledi, Gazze yerle bir edildi. Gazze'deki sığınaklar ortadan kaldırıldı. Hamas tünelleri yıkıldı. Şimdi takvimde, hafriyatın kaldırılması, yeni bir şehrin inşası, yeni ihaleler, oluşacak ranttan pay alma heveskarlığı zamanı başlıyor."

Güvenlik, Türk Askeri ve Uluslararası İttifak

Dervişoğlu, ateşkesi korumak üzere bir barış gücü oluşturulması durumunda Türk askerinin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Mutlaka uluslararası bir ittifakın parçası olarak bölgede olmalıdır. Hiçbir asker ya da sivil görevlimiz, bu riskli bölgenin yükünü tek başına omuzlayacak şekilde konumlandırılmamalıdır." uyarısında bulundu.

Ticaret, Diplomasi ve Suriye Vurgusu

Ateşkesten sonra Türk-İsrail ticari ilişkilerinin tekrar gündeme geleceğini söyleyen Dervişoğlu, "Bu ilişkileri bir seferde başlatmak yerine stratejik malların ticareti için 2026 senesinin ekim ayındaki İsrail seçimlerinin sonuçlarını beklemek yerinde olacaktır." görüşünü paylaştı. Ayrıca İsrail'in yalnızca Gazze değil Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için de tehdit oluşturmaması gerektiğini belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, bu anlamda hiçbir pazarlığın konusu edilmemelidir." dedi.

Ekonomi Politikaları ve İç Siyaset

Dervişoğlu, ekonomik tabloya ilişkin, "Finansmana erişim sorunları nedeniyle nakit akışları alt üst olmuştur. Her geçen gün işletme sermayesi yetersizliği artmaktadır. Her yeni güne bir konkordato başvurusu ya da kararı haberiyle uyanmamız bundandır. Geride bıraktığımız 2025 Eylül ayında tüm zamanların rekoru kırılmıştır. Yılın ilk üç çeyreğinde, 'iflas kararı' verilen dosya sayısı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 117 artmıştır. Türkiye'de şirket iflasları Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Siyasetin Genişletilmesi ve TBMM Tartışması

Dervişoğlu, Cumhuriyet vurgusuyla siyasetlerinin eşitlik ve adalet ekseninde olduğunu belirterek, "Siyasetimizi sıkıştırmak isteyenlere inat genişleteceğiz. Kapımız herkese açıktır." dedi. Toplantıda ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasındaki tartışmaya ilişkin eleştiriler yöneltti.

Günsonu Açıklaması

Toplantının çıkışında bir gazetecinin, TBMM Başkanvekili Buldan'ın İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın sosyal medya üzerinden kendisini hedef alan bir mesaj gönderdiğini söylemesi üzerine Dervişoğlu, "Bu aralar Pervin Buldan her şeyden alınıyor. Ne cevap vereyim buna? Bilmiyorum. Ben iyi bir sosyal medya takipçisi değilim." ifadelerini kullandı.

