Dervişoğlu: Türkiye Suriye'de Güvenlik Hattı Oluşturmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere yanıt verdi. Dervişoğlu, "Türkiye'nin de üstüne düşeni yapması gerekir. Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının kendi sınırında buluşmasının önünü kesecek tedbirleri alması icap eder" dedi.

Suriye'de Güvenlik Hattı Zorunluluğu

Dervişoğlu, Tabka'dan Rakka, Haseke ve Irak sınırındaki Sincar'a kadar ulaşan bir güvenlik hattı kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesi sonrası yaşanan durumun tarihsel bir perspektifle değerlendirilmeyi gerektirdiğini vurguladı.

ABD'nin Stratejik Muvazenesizliği

Dervişoğlu, ABD'nin bölgedeki stratejik hamlelerine de dikkat çekerek, "Türkiye'nin tüm bu olup bitenleri tarihi boyutuyla okuyamayacağı düşüncesiyle hareket ediliyor" dedi. Bu durumun Türkiye'yi olası faturalardan muaf tutmadığını ifade etti.

Terör Modelleri Üzerine Eleştiriler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları hakkında konuşan Dervişoğlu, HTŞ'nin artık terör örgütü statüsünden çıkmış olabileceği yönündeki söylemlerinin son derece yanlış olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlamak için ihtiyatlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Çözüm Yolları

Dervişoğlu, Türkiye’nin Suriye'deki gelişmelere yönelik derhal tedbirler alması gerektiğinin altını çizerken, "Sınır güvenliğini koruyabilmek adına adımlar atılmalıdır" diye konuştu. Ayrıca Süleyman Şah Türbesi'nin yerinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Güvenlik

Dervişoğlu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik geçici sığınmacı statüsünün kaldırılması gerektiğini savundu. SGK’nin belediyelerden alacaklarının tekrar yapılandırılması çağrısında bulundu.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları Üzerine Öneriler

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılması planlanan zamma dair açıklamalar yapan Dervişoğlu, asgarinin net 28 bin liranın altında olmaması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücretten az olmaması yönünde öneride bulundu. Emekli sorunlarının ele alındığı bir kurultay düzenlediklerini belirtti.