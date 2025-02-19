Dervişoğlu: TÜSİAD'ın Hatası Konuşmak Değil, Geç Kalmak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD ve Türkiye'nin hukuksal durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:32
Dervişoğlu: TÜSİAD'ın Hatası Konuşmak Değil, Geç Kalmak

Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Dervişoğlu, TÜSİAD'ın eleştirilerine ilişkin olarak, "TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır. Umuyorum ki cesaretle dile getirdikleri doğruların, cesaretle arkasında da durmaya muvaffak olabilirler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Sorunlar ve Hukukun Üstünlüğü

Konuşmasında, Türkiye'nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldığını belirten Dervişoğlu, devlet gücünün hukukla sınırlandırılmasında ise 135. sırada olduğunu vurguladı. Bu durumun Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dervişoğlu, "Peki bu ne demektir? İzlediğin televizyona ceza verecekler, okuduğun gazeteyi kapatacaklar. Senin verdiğin oyu çöpe atacaklar, senin fikrine, düşüncene hakaret edecekler. Bu, korku ikliminin bir göstergesidir." diyerek, gündemi önemli bir şekilde değerlendirdi.

TÜSİAD'ın Açıklamaları Hakkında Düşünceleri

Dervişoğlu, TÜSİAD'ın son açıklamalarına dikkat çekerek, "Bunlardan hangisi yanlış? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır." dedi. Kendisi, TÜSİAD'ın tüzüğünde yer alan hakların, etkin bir şekilde kullanılmadığını vurguladı.

Vergi Sistemi Eleştirisi ve Ekonomik Durum

Ülkenin ekonomik durumu üzerine de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, 2024 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına göre Türkiye'nin 180 ülke arasında 107. sırada olduğunu belirtti. Yolsuzluğun iktidar döneminde sıradanlaştığını savunan Dervişoğlu, vergi sistemini eleştirdi.

2024 yılı itibarıyla tahsil edilen 1,5 trilyon lira gelir vergisinin neredeyse tamamının işçi, memur ve ücretlilerden kesildiğini belirtip, devletin resmi enflasyonunun %40'ın üzerinde olduğunu hatırlattı.

Tarım Politikası ve İthalat Eleştirisi

Dervişoğlu, Türkiye’nin tarım politikalarını da eleştirerek, "Dünyanın en büyük bakliyat üreticisi ve ihracatçısı Türkiye, 2024 yılında yaklaşık 1 milyar dolar para ödeyerek, 1 milyon 350 bin ton bakliyat ithal etti." dedi. Bu durumun ülkenin potansiyelinin doğru yönetilmediğini gösterdiğini ifade etti.

Toplantı, basına kapalı olarak devam ederken, Dervişoğlu'nun değerlendirmeleri, Türkiye'deki güncel siyasi ve ekonomik sorunların üzerine ışık tutmayı sürdürüyor.

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