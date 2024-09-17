DOLAR
34,09 -0,34%
EURO
37,94 -0,12%
ALTIN
2.810,41 0,4%
BITCOIN
2.083.383,93 -5,89%

Derya Yanık, Cenevre'de İslam Düşmanlığı ve Filistin Temasları Gerçekleştirdi

Derya Yanık, Cenevre'de BM yetkilileriyle insan hakları ihlalleri üzerine görüştü ve Filistin'in sesi olma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:39
Derya Yanık, Cenevre'de İslam Düşmanlığı ve Filistin Temasları Gerçekleştirdi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Cenevre'de Temaslarda Bulundu

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, İsviçre'nin Cenevre kentinde önemli ziyaretlerde bulundu. Yanık, bu süreçte yaptığı paylaşımlarda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

İslam Düşmanlığı ve Filistin'deki İnsan Hakları İhlalleri

Yanık, dünyada giderek artan İslam düşmanlığı ve Filistin'deki ağır insan hakları ihlalleri konularında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Özellikle ABD ve Avrupa'da yükselen Müslüman karşıtlığının tehdit oluşturduğunu ifade eden Yanık, "Filistin'de yaşanan soykırıma uluslararası toplumun yetersiz tepkisi, İslamofobi ile bağlantılıdır" dedi. Yanık, bununla mücadele için yasalar, eğitim ve medyanın rolü üzerinde durulduğunu vurguladı.

Filistin Temsilcisi ile Görüşme

Yanık, ayrıca Filistin'in BM Cenevre Ofisi'ndeki Daimi Temsilcisi İbrahim Khraishi ile de bir araya geldi. Ziyaretine dair açıklamalarda bulunan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası hukukun sağladığı tüm imkanları kullanarak İsrail'in Filistin'deki eylemleriyle mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusunu desteklediklerini ifade etti.

Filistin’in Tanınması ve Uluslararası Destek

Yanık, Türkiye'nin Filistinli mazlumların sesi olmaya devam edeceğini ve dünyada Filistin'i tanıyan uluslararası sayıların artışını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. "İsrail’in soykırım eylemlerine itirazların artmasını umut ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sol...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sol 3), İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulundu. Yanık, BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif'i (sağ 3) ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sol...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sol 3), İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulundu. Yanık, BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif'i (sağ 3) ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
2
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
3
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
4
ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah Gerilimi İçin İsrail'e Gidiyor
5
Artvin'deki Heyelan Sonrası 32 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
6
DMM, Duhok'taki Saldırı İddiasını Yalanladı
7
Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek