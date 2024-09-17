Derya Yanık, Cenevre'de İslam Düşmanlığı ve Filistin Temasları Gerçekleştirdi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Cenevre'de Temaslarda Bulundu

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, İsviçre'nin Cenevre kentinde önemli ziyaretlerde bulundu. Yanık, bu süreçte yaptığı paylaşımlarda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

İslam Düşmanlığı ve Filistin'deki İnsan Hakları İhlalleri

Yanık, dünyada giderek artan İslam düşmanlığı ve Filistin'deki ağır insan hakları ihlalleri konularında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Özellikle ABD ve Avrupa'da yükselen Müslüman karşıtlığının tehdit oluşturduğunu ifade eden Yanık, "Filistin'de yaşanan soykırıma uluslararası toplumun yetersiz tepkisi, İslamofobi ile bağlantılıdır" dedi. Yanık, bununla mücadele için yasalar, eğitim ve medyanın rolü üzerinde durulduğunu vurguladı.

Filistin Temsilcisi ile Görüşme

Yanık, ayrıca Filistin'in BM Cenevre Ofisi'ndeki Daimi Temsilcisi İbrahim Khraishi ile de bir araya geldi. Ziyaretine dair açıklamalarda bulunan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası hukukun sağladığı tüm imkanları kullanarak İsrail'in Filistin'deki eylemleriyle mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusunu desteklediklerini ifade etti.

Filistin’in Tanınması ve Uluslararası Destek

Yanık, Türkiye'nin Filistinli mazlumların sesi olmaya devam edeceğini ve dünyada Filistin'i tanıyan uluslararası sayıların artışını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. "İsrail’in soykırım eylemlerine itirazların artmasını umut ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sol 3), İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulundu. Yanık, BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif'i (sağ 3) ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sol 3), İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulundu. Yanık, BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif'i (sağ 3) ziyaret etti.