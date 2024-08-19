Derya Yanık'tan Dünya İnsani Yardım Günü Mesajı

Derya Yanık, İnsani Yardım Günü'nde Açıklamalarda Bulundu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Savaşlar ve Yoksulluk Sorunu

Yanık, "Dünyayı savaşlar, açlık ve yoksulluk kasıp kavururken, belirli ülkelerin askeri yardımlarını artırması gerçek bir felaket." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e sağladığı 20 milyar dolarlık askeri yardıma dikkat çekti.

İnsani Yardım İhtiyacı

Dünyada 400 milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Yanık, "ABD, sokaklarda barınma imkanı bulamayan kendi vatandaşları yerine, savunmasız sivillerin hayatını tehdit eden askeri yardımlara odaklanıyor." diye belirtti.

İklim Değişikliği ve Mülteci Sorunu

Küresel açlık ve iklim değişikliliği konularına da değinen Yanık, Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak, 2008'den bu yana her yıl ortalama 21 milyon insanın doğal felaketler nedeniyle yerinden edildiğini aktardı.

Askeri Yardımlar ve Eşitsizlik

Yanık, "Askeri yardımlar, insani yardımlardan kat kat fazla. Eşitsizliklerin ve çatışmaların durdurulması için hemen harekete geçilmesi gerek. Dünya, barış ve insani yardım için gereken önlemleri almadığı takdirde geç kalınmış olacaktır." ifadeleriyle çağrı yaptı.