Derya Yanık'tan Narin Cinayeti Davasına Dair Açıklama: 'Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak'

Yanık: 'Maddi gerçek ortaya çıkacak'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin'in davasının ikinci duruşmasını, komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte takip eden Yanık, basın mensuplarına, "Ümit ediyoruz ki maddi gerçek ortaya çıkacak, suçlular kimse gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek," dedi.

Duruşma Takibi ve Mahkemenin Rolü

Yanık, davanın başlangıcından itibaren duruşmayı yakından izlediklerini belirterek, mahkemenin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Yanık, "Maddi gerçeği ortaya çıkaracak olan mahkemedir," diyerek, davanın titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. "Gerek soruşturma evresi gerekse yargılama aşamasında, delillerin toplanması noktasında ilgili birimler ellerinden geleni yaptı," diyen Yanık, mahkeme heyetinin de dosyaya hâkim olduğunu vurguladı.

Sözde Delil ve Toplum Güvenliği Üzerine Düşünceler

Yanık, olaya dair tanıkların yeterince katkıda bulunamamış olmasını, toplum ve kamu güvenliği açısından üzüntüyle karşıladığını belirtti. "Narin, tanıdık bir ortamda hayata veda etti," diyen Yanık, böyle olayların çocukların güvenli hissedeceği yerlerde yaşanmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Komisyonun Takip Süreci ve Kamu Bilinci

Derya Yanık, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak süreci bir gözlemci olarak takip edeceklerini vurgulayarak, "Türk milleti, Türkiye kamuoyu, Narin'in kaybolduğu günden itibaren bu olayın peşini bırakmadı. Sorumluların ortaya çıkarılmasını ve cezalarını almasını bekliyoruz," dedi. Yanık, toplumda oluşan yüksek farkındalığın, çocuklara yönelik şiddet ve tehditlerin önlenmesinde önemli bir güvence olacağına inandığını sözlerine ekledi.